A la Une

Le Président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko honorent les grandes familles religieuses pour le Mawlid

diatiger
By
diatiger
No Comments
4 Min Read

À l’approche du Mawlid (Gamou), célébration de la naissance du Prophète Muhammad (PSL), les autorités sénégalaises ont entamé ce samedi 30 août une série de visites de courtoisie auprès des grandes familles religieuses du pays, marquant ainsi l’importance de cette fête dans le tissu social et spirituel sénégalais.

Le Président Bassirou Diomaye Faye à Tivaouane : Une visite symbolique

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, se rendra à Tivaouane, lieu emblématique de la confrérie tidiane, pour participer aux festivités du Gamou. Cette ville s’associe depuis des siècles à la célébration du Mawlid et est considérée comme le cœur spirituel de la communauté tidiane. La nuit du 4 au 5 septembre, marquera la tenue du Gamou dans la ville, un événement symbolique dont la tradition remonte à El Hadji Malick Sy, fondateur de la cité religieuse.

Cette année, le Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, a choisi un thème porteur de sens : « Célébrer le Mawlid pour une société plus cohésive », soulignant ainsi l’importance de cette célébration dans la consolidation de la paix et de l’unité au sein de la société sénégalaise.

Le Premier ministre Ousmane Sonko à Kaolack : Un hommage aux foyers religieux de Médina Baye et Léona Niassène

De son côté, le Premier ministre Ousmane Sonko se rendra à Kaolack, pour visiter Médina Baye et Léona Niassène, deux grands centres religieux du pays. Ces localités sont non seulement des pôles spirituels majeurs, mais aussi des lieux de rassemblement pour des milliers de fidèles venus de tout le Sénégal et au-delà.

À Médina Baye, le thème retenu pour cette année est : « Est venu le meilleur de toute la création, Muhammad. Quelle joie immense est son Mawlid et quelle douceur son union ». Ce thème illustre la dimension spirituelle profonde que revêt cette célébration pour les musulmans sénégalais.

DEPECHES

Loi sur l’accès à l’information : Le Sénégal favorise une gouvernance plus transparente et responsable
L’accès à l’eau garanti pour le Gamou : Tivaouane prêt à accueillir les pèlerins
Sécheresse politique et sociale : Crises climatiques et tensions internes au PS marquent l’actualité sénégalaise
Sénégal : la rupture Khalifa Sall Barthélemy Dias, symptôme d’une opposition dakaroise en crise

Le Président de l’Assemblée nationale à Thiénaba et Thiès : Une portée historique et religieuse

Le Président de l’Assemblée nationale, Malick Ndiaye, sillonnera également plusieurs régions du pays, notamment Thiénaba et la famille Ndiéguène de Thiès. Thiénaba, fondée en 1882 par Ahmadou Amary Ndack Seck, est un site historique majeur, connu pour son rôle dans la résistance à la colonisation française et son rôle central dans la préservation des valeurs islamiques.

À travers ces visites symboliques, l’État sénégalais réaffirme son respect profond pour les foyers religieux et son engagement en faveur de la paix, de la cohésion sociale et de la spiritualité, des valeurs fondamentales chères à la nation sénégalaise.

Une célébration marquée par l’unité et la cohésion sociale

À travers ces démarches, le gouvernement sénégalais souligne la place prépondérante de la spiritualité et des valeurs islamiques dans la construction de l’identité nationale. Le Mawlid, cette célébration du Prophète Muhammad (PSL), devient ainsi une occasion privilégiée pour renforcer les liens sociaux et promouvoir la paix au sein de la société sénégalaise, dans un contexte de pluralisme religieux et de tolérance.

Share This Article
Previous Article Les agents publics sénégalais lancent une ‘semaine rouge’ pour exiger le paiement de l’indemnité de logement
Next Article La Fédération sénégalaise de lutte prend forme : Assemblée générale constitutive prévue pour le 30 août 2025
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image
- Advertisement -

XALIMA TV

CelebritesXalima TV

“ARVA” : le clip de Jahman X-press dans le top 25 mondial

By
Xalima
Xalima TV

Abass FALL MAIRE DE DAKAR : Madiambal DIAGNE ” pourquoi j’ai dit bravo à Khalifa SALL “

By
Xalima
ActualitesXalima TV

Assemblée nationale : examen du projet de loi sur la création de l’OFNAC

By
diatiger
A la UneActualites

Dakar : suivez en direct l’élection du nouveau maire à l’Hôtel de Ville

By
diatiger

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la UnePolitique

Farba Ngom : une expertise médicale qui interroge la justice sénégalaise

A la UneInternational

À Paris, Bassirou Diomaye Faye mise sur une coopération « gagnant-gagnant » avec la France

A la UneFootball

Eliminatoires Mondial 2026 : Pape Thiaw dévoile sa liste avec une surprise

A la UneInternational

Le CNP et le MEDEF réaffirment leur volonté de consolider leurs partenariats d’affaires

Previous Next
A LIRE AUSSI
Lutte Sports

La Fédération sénégalaise de lutte prend forme : Assemblée générale constitutive prévue pour le 30 août 2025

A la Une Football

Eliminatoires Mondial 2026 : Pape Thiaw dévoile sa liste avec une surprise

Football

CHAN : les Lions locaux tombent en demi-finale aux tirs au but

Lutte Sports

Modou Lô : « Mon premier combat contre Eumeu Sène est le plus marquant de ma carrière »

Football Sports

CHAN 2025 : Sénégal–Maroc, une demi-finale de titans pour une place en finale