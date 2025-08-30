Le Président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko honorent les grandes familles religieuses pour le Mawlid

À l’approche du Mawlid (Gamou), célébration de la naissance du Prophète Muhammad (PSL), les autorités sénégalaises ont entamé ce samedi 30 août une série de visites de courtoisie auprès des grandes familles religieuses du pays, marquant ainsi l’importance de cette fête dans le tissu social et spirituel sénégalais.

Le Président Bassirou Diomaye Faye à Tivaouane : Une visite symbolique

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, se rendra à Tivaouane, lieu emblématique de la confrérie tidiane, pour participer aux festivités du Gamou. Cette ville s’associe depuis des siècles à la célébration du Mawlid et est considérée comme le cœur spirituel de la communauté tidiane. La nuit du 4 au 5 septembre, marquera la tenue du Gamou dans la ville, un événement symbolique dont la tradition remonte à El Hadji Malick Sy, fondateur de la cité religieuse.

Cette année, le Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, a choisi un thème porteur de sens : « Célébrer le Mawlid pour une société plus cohésive », soulignant ainsi l’importance de cette célébration dans la consolidation de la paix et de l’unité au sein de la société sénégalaise.

Le Premier ministre Ousmane Sonko à Kaolack : Un hommage aux foyers religieux de Médina Baye et Léona Niassène

De son côté, le Premier ministre Ousmane Sonko se rendra à Kaolack, pour visiter Médina Baye et Léona Niassène, deux grands centres religieux du pays. Ces localités sont non seulement des pôles spirituels majeurs, mais aussi des lieux de rassemblement pour des milliers de fidèles venus de tout le Sénégal et au-delà.

À Médina Baye, le thème retenu pour cette année est : « Est venu le meilleur de toute la création, Muhammad. Quelle joie immense est son Mawlid et quelle douceur son union ». Ce thème illustre la dimension spirituelle profonde que revêt cette célébration pour les musulmans sénégalais.

Le Président de l’Assemblée nationale à Thiénaba et Thiès : Une portée historique et religieuse

Le Président de l’Assemblée nationale, Malick Ndiaye, sillonnera également plusieurs régions du pays, notamment Thiénaba et la famille Ndiéguène de Thiès. Thiénaba, fondée en 1882 par Ahmadou Amary Ndack Seck, est un site historique majeur, connu pour son rôle dans la résistance à la colonisation française et son rôle central dans la préservation des valeurs islamiques.

À travers ces visites symboliques, l’État sénégalais réaffirme son respect profond pour les foyers religieux et son engagement en faveur de la paix, de la cohésion sociale et de la spiritualité, des valeurs fondamentales chères à la nation sénégalaise.

Une célébration marquée par l’unité et la cohésion sociale

À travers ces démarches, le gouvernement sénégalais souligne la place prépondérante de la spiritualité et des valeurs islamiques dans la construction de l’identité nationale. Le Mawlid, cette célébration du Prophète Muhammad (PSL), devient ainsi une occasion privilégiée pour renforcer les liens sociaux et promouvoir la paix au sein de la société sénégalaise, dans un contexte de pluralisme religieux et de tolérance.