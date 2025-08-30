L’accès à l’eau garanti pour le Gamou : Tivaouane prêt à accueillir les pèlerins

À l’approche du Gamou (Mawlid) 2025, la ville sainte de Tivaouane a franchi une étape cruciale pour garantir un approvisionnement continu en eau potable pour ses habitants et les nombreux pèlerins qui y convergent chaque année. Keur Salla Mbatta, le dernier village de la ville à ne pas être raccordé au réseau d’eau potable, a officiellement bénéficié de cette infrastructure ce vendredi, sous la présidence du ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye.

Un dispositif renforcé pour le Gamou

L’inauguration de ce raccordement marque un tournant pour Tivaouane, avec désormais 84 quartiers de la ville disposant d’un accès continu à l’eau potable, assurant ainsi le confort de millions de pèlerins, notamment pendant la période du Gamou. Ce raccordement fait partie d’un projet plus vaste, visant à sécuriser l’approvisionnement en eau pour cette ville religieuse.

Le ministre a précisé que deux systèmes d’alimentation complémentaires assurent désormais l’approvisionnement en eau de Tivaouane : les forages et le Lac de Guiers (ALG). Pour renforcer la capacité du dispositif, un nouveau château d’eau de 2 500 m³ a également été installé, garantissant un approvisionnement constant, notamment durant les jours de forte affluence du Gamou.

Visite sur les sites techniques de la ville

Le ministre Cheikh Tidiane Dièye a effectué une tournée de pré-Gamou sur les sites techniques pour vérifier la solidité du dispositif mis en place. Il a notamment visité le bassin de Pam ainsi que le point bas critique situé près de la gare routière, des zones sensibles en termes d’approvisionnement en eau. “Tout au long du Gamou, nous ne devons pas connaître de rupture d’accès à l’eau. Ce sont des millions de pèlerins qui viennent ici”, a insisté le ministre.

Visites de courtoisie et engagement des autorités religieuses

Dans la tradition de respect des guides religieux, Dr Cheikh Tidiane Dièye a également effectué des visites de courtoisie auprès de plusieurs marabouts de la ville, dont le Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour. Ce dernier a salué les efforts du gouvernement pour assurer l’approvisionnement en eau pendant le Gamou.

La tournée ministérielle s’est achevée à Thiès, où Serigne Mouhamadou Mounirou Ndieguene, Khalife Général de la Hadara Ndieguene, a également exprimé sa gratitude pour les dispositions prises par le ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement.

Un dispositif clé pour la réussite du Gamou 2025

Avec ces infrastructures en place, la ville de Tivaouane est désormais prête à accueillir les millions de pèlerins qui participeront aux festivités du Gamou 2025. Le dispositif mis en place par le ministère de l’Hydraulique, en collaboration avec les autorités locales, garantit un approvisionnement fiable en eau potable, permettant ainsi de préserver la santé et le bien-être des visiteurs.