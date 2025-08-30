Retour du Brésil à la FIDAK 2025 : Une Nouvelle Ère de Coopération avec le Sénégal

Dans le cadre des préparatifs de la 33ème édition de la Foire Internationale de Dakar (FIDAK), prévue du 7 au 31 décembre 2025, M. Justin Correa, Directeur Général du CICES, a été reçu ce vendredi 29 août par Son Excellence Mme Daniella Xavier CESAR, Ambassadrice de la République Fédérale du Brésil au Sénégal. Cette rencontre, tenue en présence de l’équipe diplomatique brésilienne, a permis d’explorer de nouvelles avenues de coopération entre les deux nations à travers des événements phares comme la FIDAK.

Des Perspectives de Partenariat Renforcé

Les échanges ont principalement porté sur les possibilités de participation de l’ApexBrasil et de la Fédération des Industriels Brésiliens à la FIDAK 2025, après une absence de dix ans. La dernière participation officielle du Brésil à la foire remonte en effet à 2015, marquant une décennie sans présence institutionnelle du géant sud-américain à l’un des événements économiques les plus importants du continent africain.

M. Justin Correa, le Directeur Général du CICES, s’est réjoui de l’intérêt renouvelé du Brésil pour la FIDAK, soulignant que cet événement représente une vitrine d’opportunités économiques, culturelles et sociales. « Le retour du Brésil à la FIDAK serait un signal fort de notre volonté commune d’approfondir les liens entre l’Afrique et l’Amérique du Sud, notamment à travers la promotion des échanges commerciaux et des partenariats industriels », a-t-il déclaré.

Un Engagement Culturel et Économique Mutuel

Lors de la rencontre, Mme l’Ambassadrice a également exprimé un vif intérêt pour d’autres événements internationaux organisés à Dakar, notamment le SISDAK 2026 (Salon International de la Santé et du Matériel Médical de Dakar), soulignant l’opportunité de renforcer la coopération bilatérale dans les secteurs de la santé et des technologies médicales. Cet engagement en matière de partenariat industriel et économique pourrait ainsi s’accompagner d’une dimension culturelle forte, avec la participation attendue de troupes brésiliennes au Carnaval de Dakar, un événement majeur pour la capitale sénégalaise.

Un Rendez-vous Prometteur pour 2025

Cette rencontre marque un tournant dans les relations entre le Sénégal et le Brésil, avec la perspective d’une participation dynamique à la FIDAK 2025. Elle témoigne également d’un désir de réactiver les échanges bilatéraux à travers des manifestations d’envergure qui reflètent la diversité et le potentiel des deux nations. La participation du Brésil à la FIDAK pourrait ainsi ouvrir de nouvelles perspectives pour les entreprises brésiliennes souhaitant s’implanter en Afrique, tout en renforçant les liens culturels entre le Brésil et le Sénégal.

M. Justin Correa, confiant quant à la réussite de ces projets, a conclu : « La FIDAK 2025 sera un carrefour d’opportunités pour les entreprises brésiliennes et africaines, une plateforme incontournable pour les partenariats économiques, et un lieu de rencontre de nos cultures respectives. »

Un Avenir Prometteur pour la Coopération Sud-Sud

Cette rencontre entre le DG du CICES et l’Ambassadrice du Brésil au Sénégal s’inscrit dans une dynamique plus large de renforcement des relations Sud-Sud. Les deux parties ont exprimé leur ferme volonté d’œuvrer ensemble pour faire de la FIDAK 2025 un événement de portée internationale, avec une participation active des secteurs économiques et culturels brésiliens.

Le retour du Brésil à la FIDAK 2025 semble donc d’ores et déjà être un enjeu stratégique pour la coopération entre les deux pays, promettant une édition exceptionnelle de la foire, riche en partenariats et en découvertes.