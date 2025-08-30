Gamou 2025 : Bassirou Diomaye Faye et Serigne Babacar Sy Mansour Appellent à la Paix et à la Concorde Nationale

À l’approche de la célébration du Gamou, événement religieux majeur célébré au Sénégal, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a effectué une visite de courtoisie ce samedi 29 août auprès du Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour. Cette rencontre, empreinte de symbolisme et de spiritualité, a permis de renforcer les liens entre l’État et la confrérie tidiane en cette veille de la commémoration de la naissance du Prophète Muhammad (PSL).

Une Visite Portant des Messages de Paix et de Concorde Nationale

Le Khalife général des Tidianes, visiblement ému par la présence du chef de l’État à Tivaouane, a exprimé sa joie et son soutien envers Bassirou Diomaye Faye. « Cette visite de courtoisie me va droit au cœur. Et je prie pour que vous, ainsi que votre équipe, réussissiez à la tête du pays », a-t-il déclaré, soulignant l’importance de cette rencontre pour l’unité et la cohésion nationale.

Serigne Babacar Sy Mansour, dans son discours, a mis l’accent sur des valeurs spirituelles essentielles, notamment la justice et la paix. Rappelant les enseignements du Prophète (PSL), il a insisté sur l’importance de la philosophie du « jub », définie comme le socle de toutes choses, un concept fondamental qu’il a recommandé à tous les Sénégalais de s’approprier pour vivre en harmonie. Il a notamment souligné que « s’il y a justice, il y aura la paix », un appel fort à la réconciliation nationale en cette période de tensions politiques.

Un Appel à l’Unité et au Respect des Valeurs

Lors de l’échange, le Khalife général des Tidianes a également abordé la question des polémiques qui agitent le pays, exhortant la population à privilégier le respect et la vérité comme principes fondamentaux. « C’est ce que veut le Bon Dieu », a-t-il affirmé, appelant à l’unité et à l’apaisement dans un climat parfois marqué par des débats houleux.

Dans un contexte où les inondations sont devenues récurrentes dans certaines régions du pays, Serigne Babacar Sy Mansour a également tenu à rappeler que ce phénomène relève du naturel. « Personne sur terre n’est à l’abri, et seul Dieu peut y mettre un terme », a-t-il souligné, avant de conseiller au président Bassirou Diomaye Faye de continuer à protéger les citoyens tout en restant déterminé et en priant Dieu pour que ces catastrophes soient atténuées.

Une Célébration du Gamou dans les Meilleures Conditions

Le président Bassirou Diomaye Faye a exprimé sa gratitude envers le marabout pour sa disponibilité et ses prières. Il a réaffirmé l’engagement de l’État à soutenir Tivaouane dans ses projets de modernisation, notamment en vue de la célébration du Mawlid al-Nabi, la naissance du Prophète Muhammad. Le président a assuré que les services de l’État se sont mobilisés pour garantir que les fidèles puissent célébrer le Gamou dans des conditions optimales, malgré les défis que peuvent représenter les conditions climatiques et logistiques.

Un Gamou Marqué par la Tradition et l’Unité

La célébration du Gamou, ou Gàmmu, représente un moment de grande spiritualité pour les musulmans sénégalais, particulièrement pour les fidèles de la confrérie tidiane. Depuis 1902, la ville de Tivaouane, berceau de cette célébration, voit des milliers de pèlerins se rassembler chaque année pour rendre hommage à la naissance du Prophète Muhammad. Une tradition instaurée par El Hadji Malick Sy et perpétuée par ses héritiers spirituels après sa disparition en 1922.

L’édition 2025 de cet événement est prévue pour le jeudi 4 septembre, et les préparatifs sont déjà en cours pour accueillir les milliers de croyants qui se rendront à Tivaouane. Cette célébration incarne non seulement la piété et la dévotion des Sénégalais, mais aussi l’esprit d’unité et de fraternité qui unit le peuple sénégalais autour de ses valeurs spirituelles et sociales.

Un Appel à la Solidarité Nationale

En conclusion, cette rencontre entre le président de la République et le Khalife général des Tidianes a offert un moment de partage et de communion, propice à la réflexion sur les défis contemporains du pays. Elle a également rappelé l’importance des valeurs spirituelles et sociales dans la construction d’une nation plus solidaire, plus juste, et plus respectueuse des principes de paix et d’harmonie.