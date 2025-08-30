Lancement des Cartes de Membre : Barthélémy Dias Appelle à la Solidarité et à l’Engagement pour un Sénégal Prospère

Ce dimanche, lors d’une cérémonie marquante, Barthélémy Dias, ancien maire de la ville de Dakar et leader du mouvement Sénégal Bi Ñu Bokk, a officiellement lancé la vente des cartes de membre de son mouvement. L’événement, qui a rassemblé une foule nombreuse, a été l’occasion pour l’exécutif du mouvement de remercier ses militants et sympathisants pour leur mobilisation sans précédent et leur engagement pour une vision commune de l’avenir du Sénégal.

Dans son allocution, Barthélémy Dias a exprimé sa « profonde gratitude » à tous les membres qui, par leur présence et leur discipline, ont montré leur adhésion aux idéaux du mouvement. Selon lui, cet engagement représente non seulement une « adhésion forte à nos idéaux et à notre vision », mais aussi une volonté manifeste de bâtir un Sénégal plus juste, plus souverain, et résolument tourné vers l’avenir.

“Votre engagement massif, discipliné et volontaire traduit la force de notre union et la clarté de notre objectif commun : faire du Sénégal un modèle de justice sociale, d’inclusivité et d’indépendance”, a déclaré Barthélémy Dias, devant une audience enthousiaste.

Il a également salué l’importance de la carte de membre comme un symbole de l’implication des citoyens dans la construction de l’avenir du pays, et a souligné que chaque carte représente non seulement un engagement personnel, mais aussi une volonté collective de renforcer les valeurs démocratiques et républicaines.

Une mobilisation sans précédent

L’initiative, qui marque un tournant dans les activités du mouvement, s’inscrit dans un processus plus large de structuration et d’élargissement de la base militante de Sénégal Bi Ñu Bokk. Selon les organisateurs, l’objectif est d’atteindre une représentativité significative à travers tout le pays, en mobilisant de nouveaux adhérents autour des valeurs de transparence, de justice et de participation citoyenne.

“La vente des cartes de membre est plus qu’un simple acte administratif, c’est un acte symbolique. Chaque adhérent devient un acteur du changement, un bâtisseur de l’espoir, un citoyen engagé pour la transformation de notre pays”, a ajouté Barthélémy Dias.

La cérémonie a également permis de mettre en lumière l’importance de la solidarité et de l’unité dans le parcours politique du mouvement. “C’est ensemble que nous réussirons à bâtir l’espoir d’un Sénégal prospère et solidaire”, a-t-il conclu.

Un avenir prometteur pour le Sénégal

Pour le leader de Sénégal Bi Ñu Bokk, ce lancement marque le début d’une nouvelle phase pour le mouvement, avec une ambition claire : faire du Sénégal un modèle de gouvernance et de développement. « Ensemble, nous avons la responsabilité de bâtir un avenir où chaque citoyen se sentira écouté, respecté et valorisé », a précisé Barthélémy Dias.

Cet événement a également été l’occasion de rappeler les grands défis auxquels le Sénégal est confronté, notamment dans les domaines de l’emploi, de l’éducation, de la santé et de la justice sociale. À travers son mouvement, Barthélémy Dias souhaite offrir aux Sénégalais une alternative crédible, fondée sur des valeurs de réconciliation, de justice et de progrès pour tous.

Appel à l’action

Dans un appel vibrant à la mobilisation, Barthélémy Dias a lancé un message fort : “Nous ne devons jamais perdre de vue notre objectif ultime : un Sénégal régi par les principes de la justice, de la souveraineté et du bien-être de tous ses citoyens. Nous devons être les architectes de notre propre destin.”

La cérémonie s’est conclue par un engagement collectif des militants et sympathisants à poursuivre l’action, à travailler sans relâche pour l’édification du Sénégal de demain, sous le signe de l’espoir, de la solidarité et de la justice.

