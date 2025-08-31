FootballSports

Prêt annulé : Nicolas Jackson, victime collatérale d’une blessure à Chelsea

President Donald Trump celebrates with Chelsea Football Club players during a post-match ceremony at the FIFA World Cup Final, Sunday, July 13, 2025, at MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey. (Official White House Photo by Daniel Torok)

Annoncé comme imminent, le prêt de l’attaquant sénégalais Nicolas Jackson du Chelsea FC au Bayern Munich a finalement échoué samedi, à la dernière minute. En cause : une blessure imprévue de Liam Delap, récente recrue de Chelsea, qui a poussé les dirigeants londoniens à rétropédaler.

Le joueur de 23 ans était pourtant arrivé à Munich dans l’après-midi, prêt à passer sa visite médicale, après un accord entre les deux clubs portant sur un prêt d’un an à 15 millions d’euros, assorti d’une option d’achat à 65 millions. Tout semblait finalisé, jusqu’à ce que la donne change brusquement.

« Chelsea nous a informés qu’ils souhaitaient récupérer le joueur, après que nous nous sommes mis d’accord hier », a expliqué Max Eberl, directeur sportif du Bayern, samedi soir, après la victoire de son équipe contre Augsbourg (3-2). « Le joueur est à Munich, mais nous allons le renvoyer à Londres. »

Ce revirement de dernière minute a été précipité par la blessure de Liam Delap, survenue dans l’après-midi lors du match contre Fulham. Enzo Maresca, l’entraîneur des Blues, a évoqué une indisponibilité estimée entre six et huit semaines, justifiant ainsi la volonté de conserver Jackson comme option offensive.

Un coup dur pour le Bayern, qui cherche activement à renforcer son attaque à l’approche de la fin du mercato. Le club bavarois a vu partir plusieurs éléments majeurs cet été — Thomas Müller, Leroy Sané, Mathys Tel et Kingsley Coman — pour n’enregistrer que l’arrivée de Luis Diaz en provenance de Liverpool.

« Nicolas Jackson aurait été, de notre point de vue, un très très bon choix, il aurait parfaitement convenu », a regretté Max Eberl. « Maintenant, la situation est ce qu’elle est. Avec Christoph Freund et Vincent Kompany, nous allons nous poser, réfléchir, activer nos réseaux… et voir ce qui reste possible à moins de 48 heures de la fin du marché. »

