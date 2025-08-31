Prêt annulé : Nicolas Jackson, victime collatérale d’une blessure à Chelsea

Annoncé comme imminent, le prêt de l’attaquant sénégalais Nicolas Jackson du Chelsea FC au Bayern Munich a finalement échoué samedi, à la dernière minute. En cause : une blessure imprévue de Liam Delap, récente recrue de Chelsea, qui a poussé les dirigeants londoniens à rétropédaler.

Le joueur de 23 ans était pourtant arrivé à Munich dans l’après-midi, prêt à passer sa visite médicale, après un accord entre les deux clubs portant sur un prêt d’un an à 15 millions d’euros, assorti d’une option d’achat à 65 millions. Tout semblait finalisé, jusqu’à ce que la donne change brusquement.

« Chelsea nous a informés qu’ils souhaitaient récupérer le joueur, après que nous nous sommes mis d’accord hier », a expliqué Max Eberl, directeur sportif du Bayern, samedi soir, après la victoire de son équipe contre Augsbourg (3-2). « Le joueur est à Munich, mais nous allons le renvoyer à Londres. »

Ce revirement de dernière minute a été précipité par la blessure de Liam Delap, survenue dans l’après-midi lors du match contre Fulham. Enzo Maresca, l’entraîneur des Blues, a évoqué une indisponibilité estimée entre six et huit semaines, justifiant ainsi la volonté de conserver Jackson comme option offensive.

Un coup dur pour le Bayern, qui cherche activement à renforcer son attaque à l’approche de la fin du mercato. Le club bavarois a vu partir plusieurs éléments majeurs cet été — Thomas Müller, Leroy Sané, Mathys Tel et Kingsley Coman — pour n’enregistrer que l’arrivée de Luis Diaz en provenance de Liverpool.

« Nicolas Jackson aurait été, de notre point de vue, un très très bon choix, il aurait parfaitement convenu », a regretté Max Eberl. « Maintenant, la situation est ce qu’elle est. Avec Christoph Freund et Vincent Kompany, nous allons nous poser, réfléchir, activer nos réseaux… et voir ce qui reste possible à moins de 48 heures de la fin du marché. »