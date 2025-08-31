Du Japon à la France, Bassirou Diomaye Faye imprime sa marque diplomatique

En moins de dix jours, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a multiplié les signaux d’un repositionnement diplomatique et économique de son pays. Du 18 au 26 août 2025, il a d’abord effectué une visite officielle au Japon, avant de se rendre à Paris pour prendre part, le 27 août, à la Rencontre des Entrepreneurs de France (REF 2025).

À Yokohama, où se tenait la 9ᵉ Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD), le président Faye a défendu une vision panafricaine fondée sur la souveraineté économique, l’innovation et une coopération internationale plus équitable. Dans un contexte mondial marqué par les tensions commerciales et les transitions énergétiques, il a plaidé pour que le continent africain soit traité comme un partenaire stratégique à part entière, et non comme un simple bénéficiaire de l’aide au développement.

Au cours de son séjour au Japon, il a également mené plusieurs entretiens bilatéraux avec des dirigeants politiques et économiques, ouvrant la voie à de nouveaux partenariats dans les domaines de la technologie, des infrastructures, de l’éducation et des énergies renouvelables.

Le déplacement s’est poursuivi en France, où le président sénégalais a été l’invité d’honneur de la REF 2025, principal rendez-vous du patronat français. Avant d’y prendre la parole, il s’est entretenu à l’Élysée avec le président Emmanuel Macron.

Devant une assemblée d’entrepreneurs réunie par le MEDEF, Bassirou Diomaye Faye a prononcé un discours très attendu, dans lequel il a exposé sa vision du développement, appelant à un nouveau partenariat économique fondé sur la transparence, le respect mutuel et l’investissement productif. Une intervention saluée par plusieurs responsables économiques comme une main tendue, mais aussi comme une invitation à repenser les rapports entre l’Afrique et l’Europe.

Avec cette tournée diplomatique, le nouveau président sénégalais, élu en mars 2024, poursuit sa volonté d’inscrire le Sénégal dans une dynamique de rupture maîtrisée, entre affirmation de souveraineté et ouverture au monde.