Amadou Hott prend la tête du Conseil Afrique de Vision Invest

Après une tentative infructueuse pour succéder au Nigérian Akinwumi Adesina à la tête de la Banque africaine de développement (BAD), Amadou Hott rebondit à l’international. L’ancien ministre sénégalais de l’Économie a été nommé président du Conseil consultatif Afrique de Vision Invest, une entreprise saoudienne spécialisée dans le développement et les investissements d’envergure dans les infrastructures et les services publics.

L’annonce a été faite par l’intéressé lui-même sur le réseau social LinkedIn : « Je suis heureux de partager que j’entame une nouvelle fonction comme Chair of Africa Advisory Board à Vision Invest », a-t-il écrit. Cette nomination a été confirmée par la presse économique sénégalaise, notamment Les Échos.

Le Conseil consultatif Afrique aura pour mission de fournir des orientations stratégiques sur les opérations de Vision Invest sur le continent. Amadou Hott sera chargé de superviser la stratégie régionale, de gérer les relations avec les parties prenantes clés – publiques et privées – et de soutenir le développement du portefeuille africain de l’entreprise.

Une stratégie d’expansion ciblée

Fondée en Arabie saoudite, Vision Invest cherche à étendre sa présence sur le continent africain, notamment dans les secteurs des infrastructures, de l’énergie, de l’eau, de la santé et des partenariats public-privé. L’expérience d’Amadou Hott, à la fois dans les institutions financières internationales et au sein de l’appareil étatique sénégalais, devrait offrir à l’entreprise un ancrage stratégique dans un environnement d’investissement encore perçu comme instable par de nombreux acteurs.

L’ancien ministre, également passé par la BAD, le FMI et diverses institutions bancaires, jouit d’un réseau solide à l’échelle continentale. Il est considéré comme l’un des profils technocratiques les plus en vue de sa génération en Afrique francophone.

Des enjeux majeurs pour Vision Invest… et pour l’Afrique

L’arrivée d’Amadou Hott s’inscrit dans un contexte où les flux d’investissement vers l’Afrique suscitent un regain d’intérêt, notamment dans les domaines des infrastructures, de l’énergie renouvelable, des zones économiques spéciales, de la logistique et de la santé. En tant que président du conseil consultatif, il aura un rôle déterminant pour :

Identifier des opportunités d’investissement à fort impact dans un environnement souvent perçu comme risqué ;

Renforcer la confiance des partenaires africains vis-à-vis d’un acteur du Moyen-Orient en quête de visibilité et de rentabilité sur le continent ;

Accompagner la transition énergétique et le développement industriel à travers des projets cofinancés et durables.

Sa proximité avec les cercles politiques et économiques africains, combinée à son expérience à la BAD, au FMI, et au ministère sénégalais de l’Économie, en fait un atout stratégique pour Vision Invest.