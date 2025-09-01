Actualites

Gamou 2025 : la SONES rassure sur l’approvisionnement en eau à Kaolack

À quelques jours du Gamou prévu ce jeudi, la Société nationale des eaux du Sénégal (SONES) se veut rassurante : l’approvisionnement en eau potable dans la ville de Kaolack est “relativement stable”. Toutefois, l’entreprise reconnaît que les grands rassemblements religieux, tels que le Gamou, entraînent une hausse significative de la demande en raison de l’afflux massif de pèlerins.

« La consommation en eau potable dans la ville de Kaolack reste relativement stable en période normale. Cependant, à l’occasion des grands rassemblements religieux, les besoins augmentent considérablement », indique la SONES dans un communiqué.

Consciente de cette pression temporaire sur le réseau, la SONES affirme que des dispositions ont été prises, en concertation avec l’État, pour garantir un accès continu et suffisant à l’eau potable durant cet événement religieux majeur.

La société précise que cette “demande exceptionnelle” nécessite un renforcement global des infrastructures : capacités de production, de transport, de stockage et de distribution. Ces mesures permettent d’assurer une meilleure résilience du système d’approvisionnement et d’éviter les perturbations pendant la période du Gamou.

Dans ce contexte, la SONES invite les populations, les pèlerins ainsi que les organisateurs à faire preuve de civisme dans l’utilisation de l’eau, tout en assurant que les efforts logistiques continueront jusqu’à la fin des célébrations.

