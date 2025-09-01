SONACOS : Une performance record dans la collecte d’arachide grâce à un nouveau consensus sectoriel

Invité de l’émission « En vérité » sur Radio Sénégal, El Hadji Ndane Diagne, directeur général de la SONACOS, a salué la performance historique réalisée par la société nationale dans la filière arachidière. En effet, la SONACOS est passée d’une collecte de 12 900 tonnes en 2024 à 155 000 tonnes en 2025, une hausse spectaculaire qui marque un tournant pour l’industrie de l’arachide au Sénégal.

Selon El Hadji Ndane Diagne, ce bond inédit est avant tout le fruit d’un dialogue renforcé entre les différents acteurs de la filière. « Nous avons discuté avec les opérateurs et le ministère, qui a réuni exportateurs, huiliers et SONACOS. Les exportateurs ont accepté de laisser aux huiliers le temps de collecter des volumes suffisants avant de démarrer leurs exportations », a-t-il précisé.

Le prix plancher fixé par l’État a également joué un rôle clé dans la compétitivité de la collecte locale. « Le niveau du prix de l’arachide était tel que même les exportateurs étrangers, y compris les Chinois, n’ont pas pu concurrencer la collecte locale. Jusqu’à présent, aucun exportateur n’est venu au Sénégal », a-t-il souligné.

Parallèlement à ce cadre réglementaire favorable, la SONACOS a mené une campagne de proximité auprès des opérateurs sur le terrain. Cette stratégie visait à mieux comprendre les obstacles auxquels ils faisaient face, notamment les retards de paiement et les longues attentes pour le déchargement des camions.

« Avec l’appui du ministère des Finances, des banques et des partenaires, nous avons réglé le problème des paiements. Nous avons aussi garanti que les camions puissent décharger dans un délai maximum de 48 heures, avec paiement inclus », a indiqué le directeur général.

Selon lui, cette nouvelle dynamique, alliant concertation, soutien logistique et rigueur dans les paiements, a permis à la SONACOS de regagner la confiance des producteurs et des opérateurs, condition indispensable pour la réussite de la campagne.

Cette performance redonne espoir à une filière longtemps minée par des conflits d’intérêts, des retards et des tensions entre acteurs. Pour la SONACOS, elle marque le retour à un rôle central dans la transformation et la valorisation de l’arachide au Sénégal.