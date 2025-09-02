Actualites

Mpox : succès du dispositif sanitaire sénégalais face au premier cas détecté

Le patient diagnostiqué positif au Mpox le 22 août 2025 au Sénégal a été déclaré guéri et sorti de l’hôpital ce lundi 1er septembre, a annoncé le ministère de la Santé et de l’Action sociale dans un communiqué rendu public le même jour.

Selon les autorités sanitaires, le Sénégal ne compte désormais aucun cas actif de cette maladie infectieuse, anciennement connue sous le nom de variole du singe. L’unique cas, importé, a été pris en charge avec efficacité, souligne le ministère, qui salue la réactivité des équipes médicales, notamment le service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Fann, à Dakar.

Surveillance renforcée autour des cas contacts

Trente personnes identifiées comme contacts proches du patient font actuellement l’objet d’un suivi sanitaire rigoureux. Aucun cas suspect n’a été signalé parmi elles à ce jour, précise le ministère, qui assure que le dispositif de surveillance épidémiologique reste pleinement opérationnel.

Cet épisode, bien maîtrisé, illustre la compétence et le professionnalisme des structures de santé sénégalaises face aux menaces épidémiques émergentes, selon le communiqué.

Appel à la vigilance et au respect des mesures de prévention

Malgré la guérison du patient et l’absence de nouveaux cas, le ministère de la Santé appelle la population à maintenir une vigilance active. Il insiste sur la nécessité de respecter scrupuleusement les gestes barrières, notamment :

  • se laver régulièrement les mains avec de l’eau et du savon ou une solution hydroalcoolique ;
  • éviter les contacts étroits avec des personnes présentant des symptômes ;
  • consulter sans délai une structure de santé en cas de signes suspects.

Le ministère réaffirme enfin son engagement à assurer la sécurité sanitaire des populations et à communiquer avec transparence sur l’évolution de la situation sanitaire.

