Souveraineté alimentaire, changement à la mairie de Dakar et retour des Lions, Mpox maîtrisé : l’actualité sénégalaise en quatre temps

Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a présidé la cérémonie d’ouverture du Forum africain sur les systèmes alimentaires, en appelant les pays du continent à miser sur leurs propres ressources pour garantir l’autosuffisance et la sécurité alimentaires.

Selon plusieurs médias nationaux, dont Le Soleil et Sud Quotidien, le chef de l’État a insisté sur l’urgence pour l’Afrique de développer des chaînes de valeur agricoles solides, à travers des investissements dans la modernisation du secteur et l’adoption de solutions endogènes.

« Pour se nourrir, l’Afrique devra compter d’abord sur elle-même », a-t-il déclaré, selon des propos rapportés par L’info. Le président sénégalais a plaidé pour une mobilisation accrue du secteur privé et de la jeunesse africaine, tout en invitant les banques à jouer un rôle plus audacieux dans le financement des jeunes engagés dans l’agriculture.

Il s’agit, selon lui, d’un impératif stratégique pour réaliser la souveraineté alimentaire du continent.

Le président rwandais Paul Kagamé, également présent à la rencontre, a partagé cette vision, affirmant la nécessité pour l’Afrique de transformer ses produits localement pour en tirer une plus grande valeur ajoutée.

Ousmane Sonko à la manœuvre pour sauver La Poste, entre réformes sociales et financières

Transition politique à la mairie de Dakar : Abbas Fall élu, Barthélémy Dias critiqué

En marge de cette actualité continentale, plusieurs journaux sénégalais sont revenus sur le changement à la tête de la mairie de Dakar. Le nouveau maire, Abbas Fall, membre du parti au pouvoir, Pastef, succède à Barthélémy Dias, dont le mandat n’a pas été reconduit à l’issue d’une élection marquée par une désunion dans les rangs de l’opposition.

Selon Vox Populi, Mamadou Léopold Diouf Mbaye, figure de la jeunesse de la plateforme Taxawu Senegaal, a attribué la défaite de l’opposition à un « revirement de dernière minute » de Barthélémy Dias, qu’il considère comme principal responsable de la perte de la capitale. Il exonère en revanche Khalifa Sall, ancien maire et figure de proue de la même coalition.

De son côté, Walfquotidien s’interroge sur l’avenir politique de Barthélémy Dias, évoquant une « impasse » stratégique et la nécessité d’un repositionnement.

Mpox : le patient guéri, aucun cas actif au Sénégal

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a annoncé la guérison complète du patient diagnostiqué positif au Mpox le 22 août dernier. Aucun autre cas suspect n’a été détecté parmi les 30 personnes identifiées comme contacts, selon un communiqué officiel.

Les autorités sanitaires rappellent toutefois la nécessité de maintenir une vigilance accrue et de respecter les mesures d’hygiène.

Les Lions reprennent l’entraînement sous la pluie

Enfin, sur le plan sportif, les Lions du Sénégal ont effectué leur première séance d’entraînement ce lundi, sous une pluie persistante. Cette reprise s’inscrit dans le cadre de leur préparation pour les deux prochaines journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

