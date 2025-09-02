Abdou Diouf, une vie au service de l’État, célébrée à Dakar

L’ancien président de la République, Abdou Diouf, est à l’honneur ce mardi 2 septembre et le samedi 6 septembre 2025 à Dakar. L’initiative est portée par la Fondation Abdou Diouf Sport-Vertu, qui souhaite rendre un hommage appuyé à celui qui a dirigé le Sénégal de 1981 à 2000, tout en engageant une réflexion sur son héritage politique, culturel et institutionnel.

La première journée des célébrations se tient ce mardi au Musée des civilisations noires. Selon le programme établi par la Fondation, la cérémonie s’ouvrira par une série d’allocutions : celles du directeur du Musée, le professeur Mouhamed Abdallah Ly, du président de la Fondation, Moustapha Tall, et du représentant du chef de l’État.

L’un des temps forts de la matinée sera la conférence inaugurale du philosophe Souleymane Bachir Diagne, suivie de témoignages de personnalités ayant côtoyé ou travaillé avec Abdou Diouf : Aminata Mbengue Ndiaye, Mansour Mbaye, Sidiki Kaba, Abdoulaye Makhtar Diop et Pierre Goudiaby Atepa.

À la mi-journée, un vernissage d’exposition consacrée à l’ancien président est prévu. Cette exposition, ouverte au public jusqu’au dimanche 7 septembre, retrace les grandes étapes de sa vie et de son œuvre, aussi bien au Sénégal qu’au sein de l’espace francophone.

Les célébrations se poursuivront samedi 6 septembre avec une conférence dédiée aux juristes africains. Elle réunira notamment Dr Djiby Diakhaté, le professeur Ogo Diop et Me Benoît Ngom, dans un échange académique autour de l’action institutionnelle d’Abdou Diouf et de son rôle dans le renforcement de l’État de droit en Afrique.

Lors d’un point de presse tenu le 22 août dernier à Dakar, Moustapha Tall, président de la Fondation, a souligné que cette série d’événements constitue « une occasion unique de rendre hommage à l’homme d’État qui a servi le Sénégal avec distinction et marqué l’histoire de notre pays ». Il a insisté sur le fait que l’objectif de la fondation ne se limite pas à une commémoration, mais vise à engager un travail de mémoire, de transmission et de pédagogie.

Dans une note transmise à la presse, Abdoulaye Vilane, président du Conseil départemental de Kaffrine, a salué « une vie exemplaire et un homme de synthèse ». Il a rappelé les origines de l’ancien président, né à Louga en 1935, élevé dans un environnement marqué par la rigueur, l’ouverture et l’esprit de service public, dans la continuité des figures tutélaires comme Mamadou Dia et Léopold Sédar Senghor.

À travers cet hommage, Dakar célèbre non seulement un ancien chef d’État, mais aussi un bâtisseur institutionnel, un diplomate respecté et un témoin-clé de l’évolution politique du Sénégal postindépendance.