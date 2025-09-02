Actualites

Ousmane Sonko à la manœuvre pour sauver La Poste, entre réformes sociales et financières

Face à la situation critique du Groupe national La Poste, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a annoncé, lundi, une batterie de mesures destinées à relancer cette entreprise publique, en proie à de graves difficultés structurelles et financières depuis plusieurs années.

Lors d’un Conseil interministériel consacré à l’avenir de La Poste, le chef du gouvernement a détaillé une stratégie articulée autour de six axes majeurs, allant de la remise à niveau financière à la modernisation des services, en passant par une restructuration des ressources humaines.

Une entreprise en quête de stabilité

Le redressement commence par la mise à jour des états financiers de l’entreprise et sa recapitalisation, condition préalable à tout assainissement durable. Un plan stratégique de développement a également été validé pour redéfinir les priorités et missions de La Poste dans un contexte de mutation numérique et de baisse des volumes du courrier classique.

La finalisation du Code des postes et la création d’un Fonds de développement du service universel postal visent à renforcer le cadre légal et financier pour garantir la continuité des services sur l’ensemble du territoire national, y compris dans les zones les moins rentables.

Réduction des effectifs et climat social apaisé

Dans un souci d’efficacité, le Premier ministre a ordonné la mise en œuvre d’un plan de départs négociés, dans le cadre d’une rationalisation des effectifs. Il a cependant insisté sur la nécessité de préserver un climat social apaisé et de sécuriser le paiement régulier des salaires.

Les dettes fiscales et sociales de La Poste, estimées respectivement à 6,2 milliards et 2 milliards FCFA, devront être apurées rapidement, a-t-il exigé.

Sauvegarder l’épargne et valoriser le patrimoine

La convention entre la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) et Postefinances devra être mise en œuvre sans délai. Elle prévoit un décaissement de 5 milliards FCFA d’ici décembre 2025, afin de garantir la liquidité des épargnes des citoyens.

Autre levier activé : la valorisation du patrimoine immobilier et du potentiel télécoms de La Poste, en synergie avec d’autres entités publiques, afin de générer de nouvelles sources de revenus.

Modernisation des services et ambition bancaire

Le gouvernement compte également sur le renforcement de la régulation du secteur postal et la rémunération du service public à travers un audit comptable à venir. Les services EMS Sénégal seront appuyés, notamment via le transport sécurisé des valises diplomatiques.

En matière d’innovation, Ousmane Sonko a annoncé la création d’un cadre de collaboration entre La Poste et le Trésor via la plateforme “Sen Trésor”, le lancement d’un service national de messagerie électronique, ainsi que l’élaboration d’une feuille de route pour la création d’une Banque postale d’ici 2029.

Un signal fort, donc, d’un État décidé à sauver un pilier historique de son service public tout en l’inscrivant dans une dynamique de transformation digitale et de viabilité économique.

