Transferts : Nicolas Jackson, direction le Bayern Munich après un accord surprise avec Chelsea

Le feuilleton Nicolas Jackson connaît enfin son dénouement. Le Bayern Munich et Chelsea ont trouvé un accord pour le prêt de l’attaquant sénégalais, assorti d’une clause d’achat et même d’une option d’obligation d’achat selon les conditions, comme le souhaitait le club londonien.

L’opération comprend un prêt payant de 15 millions d’euros, officiellement confirmé par Chelsea, avec une possible acquisition définitive à l’été 2026. L’attaquant de 23 ans a déjà donné son aval pour un contrat de cinq ans avec le champion d’Allemagne.

Des négociations mouvementées

Le dossier a connu plusieurs rebondissements ces dernières semaines. Alors que Chelsea semblait privilégier une vente sèche dès cet été pour alléger sa masse salariale et dégager des liquidités, le Bayern a insisté pour obtenir une formule plus souple. Après avoir exploré l’idée d’un prêt simple, les Bavarois ont finalement accepté l’inclusion d’une obligation conditionnelle, garantissant à Chelsea une sortie quasi assurée de son joueur à moyen terme.

Un choix sportif et stratégique

Arrivé à Chelsea en 2023 en provenance de Villarreal, Nicolas Jackson n’a jamais totalement convaincu à Stamford Bridge malgré des éclairs prometteurs. Son profil de puissance et de profondeur a séduit le Bayern, en quête de solutions offensives derrière Harry Kane.

Pour le joueur, l’opportunité de rejoindre la Bundesliga représente un nouveau défi : « Le Bayern est une institution, je veux franchir un cap et écrire ma propre histoire ici », aurait confié l’international sénégalais à ses proches.

Un transfert à surveiller

Reste désormais à voir si Jackson saura s’imposer dans un effectif bavarois très compétitif. Le club allemand, qui n’a pas hésité à miser fort sur lui, espère trouver en l’ancien Blues une alternative crédible et un potentiel successeur à long terme.