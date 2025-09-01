Football

Transferts : Nicolas Jackson, direction le Bayern Munich après un accord surprise avec Chelsea

Xalima
By
Xalima
ByXalima
Follow:
No Comments
2 Min Read

Le feuilleton Nicolas Jackson connaît enfin son dénouement. Le Bayern Munich et Chelsea ont trouvé un accord pour le prêt de l’attaquant sénégalais, assorti d’une clause d’achat et même d’une option d’obligation d’achat selon les conditions, comme le souhaitait le club londonien.

L’opération comprend un prêt payant de 15 millions d’euros, officiellement confirmé par Chelsea, avec une possible acquisition définitive à l’été 2026. L’attaquant de 23 ans a déjà donné son aval pour un contrat de cinq ans avec le champion d’Allemagne.

Des négociations mouvementées

Le dossier a connu plusieurs rebondissements ces dernières semaines. Alors que Chelsea semblait privilégier une vente sèche dès cet été pour alléger sa masse salariale et dégager des liquidités, le Bayern a insisté pour obtenir une formule plus souple. Après avoir exploré l’idée d’un prêt simple, les Bavarois ont finalement accepté l’inclusion d’une obligation conditionnelle, garantissant à Chelsea une sortie quasi assurée de son joueur à moyen terme.

Un choix sportif et stratégique

Arrivé à Chelsea en 2023 en provenance de Villarreal, Nicolas Jackson n’a jamais totalement convaincu à Stamford Bridge malgré des éclairs prometteurs. Son profil de puissance et de profondeur a séduit le Bayern, en quête de solutions offensives derrière Harry Kane.

Pour le joueur, l’opportunité de rejoindre la Bundesliga représente un nouveau défi : « Le Bayern est une institution, je veux franchir un cap et écrire ma propre histoire ici », aurait confié l’international sénégalais à ses proches.

DEPECHES

Prêt annulé : Nicolas Jackson, victime collatérale d’une blessure à Chelsea
Le Bayern Munich s’offre Nicolas Jackson pour une Saison avec Option d’Achat à 80 Millions d’Euros
Eliminatoires Mondial 2026 : Pape Thiaw dévoile sa liste avec une surprise
CHAN : les Lions locaux tombent en demi-finale aux tirs au but

Un transfert à surveiller

Reste désormais à voir si Jackson saura s’imposer dans un effectif bavarois très compétitif. Le club allemand, qui n’a pas hésité à miser fort sur lui, espère trouver en l’ancien Blues une alternative crédible et un potentiel successeur à long terme.

Share This Article
Previous Article Gestion du Dg de la Rts : Pape Alé Niang dissout les cellules de contrôle
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

CelebritesXalima TV

“ARVA” : le clip de Jahman X-press dans le top 25 mondial

By
Xalima
Xalima TV

Abass FALL MAIRE DE DAKAR : Madiambal DIAGNE ” pourquoi j’ai dit bravo à Khalifa SALL “

By
Xalima
ActualitesXalima TV

Assemblée nationale : examen du projet de loi sur la création de l’OFNAC

By
diatiger
A la UneActualites

Dakar : suivez en direct l’élection du nouveau maire à l’Hôtel de Ville

By
diatiger

Nos lecteurs ont lu ensuite

FootballSports

CHAN 2025 : Sénégal–Maroc, une demi-finale de titans pour une place en finale

FootballSports

CHAN 2025 : les Lions s’offrent un succès tactique et lancent idéalement leur tournoi

A la UneFootball

Génération Foot décroche sa 3ᵉ Coupe du Sénégal !

Football

CAN féminine 2025 : l’Afrique du Sud écarte le Sénégal en quarts

Previous Next
A LIRE AUSSI
Football

Transferts : Nicolas Jackson, direction le Bayern Munich après un accord surprise avec Chelsea

Football Sports

Prêt annulé : Nicolas Jackson, victime collatérale d’une blessure à Chelsea

A la Une Sports

Mercato : « Avion ne fait pas marche arrière », le message de Diomansy Kamara dans l’affaire-Nicolas Jackson

Football

Le Bayern Munich s’offre Nicolas Jackson pour une Saison avec Option d’Achat à 80 Millions d’Euros

Lutte Sports

La Fédération sénégalaise de lutte prend forme : Assemblée générale constitutive prévue pour le 30 août 2025