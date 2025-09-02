Grand Yoff : cinq jeunes arrêtés pour agression et vol armé

Le calme apparent du quartier de Grand Yoff a été troublé dans la nuit du 31 août au 1ᵉʳ septembre, lorsque cinq jeunes hommes ont été interpellés par les éléments du Commissariat d’arrondissement pour association de malfaiteurs et vol en réunion avec usage d’armes blanches.

Selon les informations recueillies, tout est parti de la plainte de deux victimes, agressées à quelques mètres d’un bar du quartier Arafat. L’une d’elles aurait été attaquée à Arafat, l’autre à Makka II. Dans les deux cas, les agresseurs ont emporté des téléphones portables, sous la menace d’armes blanches.

L’enquête s’est accélérée grâce au témoignage déterminant d’un passant, qui a permis aux enquêteurs de remonter jusqu’au groupe de présumés agresseurs. Ceux-ci ont été retrouvés dans un lieu connu sous le nom de « le Réseau », considéré comme leur repaire.

Une fois au commissariat, les cinq suspects ont été formellement reconnus par les victimes et par le témoin, notamment grâce à leurs vêtements et traits physiques. Interrogés par les enquêteurs, ils ont fini par reconnaître les faits.

Lors de leur arrestation, les policiers ont également saisi une arme blanche de 37 centimètres, utilisée lors des agressions. Les suspects sont actuellement en garde à vue, en attendant d’être déférés devant le procureur.