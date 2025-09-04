Qualifications Mondial 2026 : Aliou Cissé décroche sa première victoire à la tête de la Libye

Cinq mois après sa nomination comme sélectionneur national, Aliou Cissé a obtenu sa première victoire à la tête de l’équipe libyenne. Un succès précieux, acquis ce jeudi face à l’Angola (1-0), dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2026. La rencontre s’est tenue au Stade National du 11-Novembre, à Luanda.

C’est Ezzeddin Amer Faraj El Maremi qui a offert la victoire aux « Chevaliers de la Méditerranée », en inscrivant l’unique but du match en début de seconde période. Ce résultat marque un tournant dans l’aventure du technicien sénégalais, qui avait connu un démarrage difficile depuis sa prise de fonctions.

Grâce à cette victoire, la Libye se hisse à la troisième place de son groupe, derrière le Cap-Vert et le Cameroun, mais relance ses espoirs dans la course à la qualification. Encore loin d’être favorite, la sélection libyenne s’offre néanmoins un nouvel élan, tant sur le plan comptable que psychologique.

Aliou Cissé, ancien capitaine et sélectionneur emblématique des Lions de la Teranga, semble commencer à imposer sa marque sur un groupe en reconstruction. La prochaine rencontre face à l’Eswatini sera l’occasion pour la Libye de confirmer cette dynamique et d’enchaîner un deuxième succès consécutif.