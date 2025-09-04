Sénégal : Ousmane Sonko renforce les liens avec la Banque islamique de développement

Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a reçu en audience une délégation de haut niveau de la Banque islamique de développement (BID), conduite par Dr Rami S. Ahmad, vice-président chargé des opérations. Cette rencontre s’inscrit dans une dynamique de renforcement de la coopération entre le Sénégal et les institutions financières du monde arabe et islamique.

Au cœur des échanges : la volonté du gouvernement de Dakar de consolider son partenariat stratégique avec la BID, dans le cadre de la mise en œuvre de l’Agenda National de Transformation Sénégal 2050, feuille de route ambitieuse pour un développement économique, social et environnemental durable.

Une coopération « alignée sur les priorités nationales »

Le vice-président de la BID a salué la gouvernance jugée « transparente » du gouvernement sénégalais et réaffirmé l’engagement de l’institution financière à « aligner ses interventions sur les priorités nationales ». L’objectif affiché : mobiliser à la fois des investissements publics et privés issus des pays membres de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), afin de financer des projets structurants dans les domaines des infrastructures, de l’énergie, de l’agriculture, de la santé et de l’éducation.

Selon des sources proches de la Primature, plusieurs dossiers sont actuellement à l’étude pour bénéficier d’un appui technique et financier conséquent de la part de la Banque. La BID a déjà soutenu par le passé de nombreux projets au Sénégal, mais cette nouvelle phase de collaboration se veut plus ciblée, plus stratégique et orientée vers un impact durable.

Un soutien renouvelé à l’ambition sénégalaise

Pour Ousmane Sonko, cette rencontre marque une étape importante dans la diplomatie économique du Sénégal. En plaçant la coopération Sud-Sud au cœur de sa stratégie, le chef du gouvernement entend diversifier les partenariats et réduire la dépendance aux bailleurs traditionnels. « L’Afrique doit écrire sa propre trajectoire de développement, en s’appuyant sur ses partenaires naturels », aurait-il déclaré à huis clos, selon une source gouvernementale.

La BID, créée en 1973 et basée à Djeddah, est l’un des bras financiers du monde islamique. Elle joue un rôle croissant dans le financement du développement dans plusieurs pays africains, en misant sur une approche respectueuse des valeurs de l’économie islamique, tout en cherchant à maximiser l’efficacité de ses interventions.