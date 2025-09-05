Waly Diouf Bodian accuse Cheikh Yerim Seck de manipulation médiatique

La récente émission diffusée avec Cheikh Yerim Seck, enregistrée hors du territoire sénégalais, continue de faire réagir. Dans une prise de parole publique, Waly Diouf Bodian, acteur engagé sur les questions de gouvernance et de justice, a vivement critiqué le contenu du programme, accusant le journaliste de falsification des faits et de manipulation de l’opinion.

Selon lui, Cheikh Yerim Seck aurait tenté de déresponsabiliser les forces de l’ordre dans les violences ayant conduit à la mort de manifestants entre 2021 et 2024, en se livrant à des extrapolations hasardeuses. Yerim Seck a autopsié toutes les victimes, extrait les balles et tiré ses propres conclusions scientifiques : voilà jusqu’où va l’imposture, ironise Waly Diouf Bodian.

Une émission délocalisée et instrumentalisée

Le communiqué met en lumière le caractère préenregistré et délocalisé de l’émission, qui aurait, selon lui, permis à Cheikh Yerim Seck de s’exprimer à l’abri de toute réponse directe ou contradiction immédiate. Waly Diouf Bodian dénonce ce qu’il considère comme une stratégie de contournement des règles éthiques du journalisme, au service d’une cause politique.

Tout est du roman, affirme-t-il à propos de l’argumentaire du journaliste, qu’il accuse d’être biaisé et creux, qualifiant ses propos de grossièretés peintes aux couleurs de la vérité.

Une attaque contre le pouvoir en place ?

Pour Waly Diouf Bodian, cette émission relèverait d’une commande politique orchestrée par une frange de l’opposition, dans le but de soutenir des personnalités mises en cause ou sous le coup d’enquêtes judiciaires. Il évoque des milliardaires emprisonnés ou en voie de l’être ainsi que des chroniqueurs en stage carcéral de rééducation, pointant une tentative de victimisation orchestrée dans l’espace médiatique.

Le recrutement d’un pseudo journaliste ne vous sera d’aucun secours, conclut-il, affirmant que les autorités ne se laisseront pas détourner de leur trajectoire par ce qu’il qualifie de diversion médiatique.

Un climat de tension entre presse et sphère politique

Ces déclarations interviennent dans un climat tendu entre certains journalistes d’investigation et des responsables politiques ou acteurs de la société civile, dans un contexte où la liberté de la presse, la responsabilité éditoriale et la transparence judiciaire sont régulièrement invoquées par les deux camps.

Cheikh Yerim Seck, qui n’a pas encore réagi à ces accusations, est coutumier des controverses publiques, ses interventions médiatiques suscitant souvent des débats tranchés au sein de l’opinion.