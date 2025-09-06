A la Une

Célébration du Mawlid et tensions sécuritaires au Mali au cœur de l’actualité sénégalaise

Les messages des guides religieux à l’occasion de la célébration du Mawlid, marquant la naissance du Prophète de l’Islam, ainsi qu’une nouvelle attaque jihadiste au Mali figurent parmi les sujets phares abordés par la presse sénégalaise dans ses éditions de samedi.

Le quotidien Le Soleil revient largement sur la célébration du Mawlid dans plusieurs foyers religieux, notamment à Tivaouane, Kaolack, Thiénaba, Thiès et Touba. Il titre sur une ambiance de ferveur et de recueillement. Le journal rapporte que, lors de la cérémonie officielle du gamou de Tivaouane, le Khalife général des tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, a appelé à un changement de comportements. Il a insisté sur l’importance de l’éducation islamique des enfants, la valorisation du travail et a dénoncé les dérives verbales et les excès observés sur Internet.

Le journal L’As met également en avant les propos du guide religieux, évoquant une “nouvelle fatwa”. À l’occasion de la célébration du Mawlid, Serigne Babacar Sy Mansour a adressé un message fort, mêlant spiritualité, mise en garde et conseils à l’ensemble de la société. Il a mis en garde contre un déclin moral préoccupant et appelé à un retour sincère aux valeurs islamiques.

De son côté, WalfQuotidien rapporte que le Khalife a dénoncé les tares qui, selon lui, gangrènent la société sénégalaise. Parmi celles-ci figurent la fornication, les meurtres volontaires, la consommation de drogues, les détournements de deniers publics et la propagation de la haine. Le journal ajoute qu’à Médina Baye, autre foyer religieux important, les prêches ont également alerté sur les dangers qui menacent le vivre-ensemble au Sénégal. Les discours haineux, les tendances séparatistes et les dérives sur les réseaux sociaux ont été particulièrement visés.

Sud Quotidien note que le Khalife général a célébré la lumière du Prophète tout en lançant un appel à un sursaut éthique. Le journal Le Quotidien met l’accent sur l’appel de Tivaouane à l’unité et à la cohésion nationale, dans le but de construire un Sénégal plus fort.

Par ailleurs, Le Quotidien rapporte un incident sécuritaire survenu au Mali, non loin de la frontière sénégalaise. Le journal évoque l’enlèvement de six routiers sénégalais dans la région de Kayes, attribué au groupe jihadiste Jama’at Nusrat al-Islam wal Muslimin (JNIM). Selon le quotidien, cette attaque s’inscrit dans une stratégie du chaos mise en œuvre par le groupe armé, qui chercherait à asphyxier Bamako. Cette situation a des conséquences directes pour le Sénégal, dont le port de Dakar reste un maillon essentiel du ravitaillement de la capitale malienne.

