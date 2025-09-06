Présumé enlèvement de routiers sénégalais au Mali : Dakar appelle à la prudence

Le ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères a déclaré, samedi, qu’aucun élément vérifiable ne permettait, à ce stade, de confirmer l’enlèvement de six ressortissants sénégalais au Mali, contrairement à ce qu’a affirmé l’Union des routiers du Sénégal dans un communiqué diffusé plus tôt.

Dans une note adressée à l’opinion publique, le ministère indique avoir pris acte d’informations relayées par la presse, faisant état de la disparition présumée de six Sénégalais, supposément enlevés par des groupes armés terroristes opérant sur le territoire malien.

Ces faits auraient eu lieu dans la commune de Diéma, dans la région de Kayes, à la frontière avec le Sénégal, entre les 3 et 4 septembre. La zone est connue pour être sous tension, en raison notamment de la présence de groupes jihadistes qui imposent des restrictions sur le transport de certaines marchandises, affectant les activités logistiques et commerciales dans le corridor Dakar-Bamako.

“À ce stade, aucun élément vérifiable ne permet de confirmer l’enlèvement signalé, ni d’établir avec certitude l’identité des personnes supposément concernées”, précise le communiqué du ministère.

La cheffe du département, Yassine Fall, assure que les autorités sénégalaises, à travers l’ambassade du Sénégal à Bamako, sont en contact permanent avec les autorités compétentes maliennes afin de suivre l’évolution de la situation de près.

Le ministère souligne enfin que toute information nouvelle ou tout développement significatif fera l’objet d’une communication officielle ultérieure.