Actualites

Présumé enlèvement de routiers sénégalais au Mali : Dakar appelle à la prudence

diatiger
By
diatiger
No Comments
2 Min Read

Le ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères a déclaré, samedi, qu’aucun élément vérifiable ne permettait, à ce stade, de confirmer l’enlèvement de six ressortissants sénégalais au Mali, contrairement à ce qu’a affirmé l’Union des routiers du Sénégal dans un communiqué diffusé plus tôt.

Dans une note adressée à l’opinion publique, le ministère indique avoir pris acte d’informations relayées par la presse, faisant état de la disparition présumée de six Sénégalais, supposément enlevés par des groupes armés terroristes opérant sur le territoire malien.

Ces faits auraient eu lieu dans la commune de Diéma, dans la région de Kayes, à la frontière avec le Sénégal, entre les 3 et 4 septembre. La zone est connue pour être sous tension, en raison notamment de la présence de groupes jihadistes qui imposent des restrictions sur le transport de certaines marchandises, affectant les activités logistiques et commerciales dans le corridor Dakar-Bamako.

“À ce stade, aucun élément vérifiable ne permet de confirmer l’enlèvement signalé, ni d’établir avec certitude l’identité des personnes supposément concernées”, précise le communiqué du ministère.

La cheffe du département, Yassine Fall, assure que les autorités sénégalaises, à travers l’ambassade du Sénégal à Bamako, sont en contact permanent avec les autorités compétentes maliennes afin de suivre l’évolution de la situation de près.

DEPECHES

Cancer, diabète, obésité : les priorités de la nouvelle Liste OMS des médicaments essentiels
Sénégal : les ex-détenus politiques dénoncent le « reniement » de Fadilou Keïta
Sénégal : Ousmane Sonko renforce les liens avec la Banque islamique de développement
À Tivaouane, le Gamou 2025 placé sous le signe de la cohésion sociale

Le ministère souligne enfin que toute information nouvelle ou tout développement significatif fera l’objet d’une communication officielle ultérieure.

Share This Article
Previous Article Éliminatoires Mondial 2026 : les Lions assurent l’essentiel avant la RDC
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneFootball

Eliminatoires Mondial 2026 : Le Sénégal domine le Soudan (2-0) mais reste derrière la RDC

By
Xalima
CelebritesXalima TV

“ARVA” : le clip de Jahman X-press dans le top 25 mondial

By
Xalima
Xalima TV

Abass FALL MAIRE DE DAKAR : Madiambal DIAGNE ” pourquoi j’ai dit bravo à Khalifa SALL “

By
Xalima
ActualitesXalima TV

Assemblée nationale : examen du projet de loi sur la création de l’OFNAC

By
diatiger

Nos lecteurs ont lu ensuite

Actualites

Souveraineté, justice, prospérité : le Plan de redressement au cœur du Conseil des ministres

A la UneActualites

Gamou 2025 : l’État déploie un dispositif national exceptionnel pour encadrer les célébrations

A la UneActualites

Jean-Baptiste Tine à Médina Baye : « Pas de politisation de la religion, mais un soutien assumé aux foyers religieux »

A la UneActualites

Cohésion religieuse et mobilisation nationale pour célébrer la naissance du Prophète au Sénégal

Previous Next
A LIRE AUSSI
Football

Éliminatoires Mondial 2026 : les Lions assurent l’essentiel avant la RDC

Football

Mondial 2026 (qualifs) : Pape Thiaw prudent avant la RDC, Appiah met en garde les Lions

A la Une Football

Eliminatoires Mondial 2026 : Le Sénégal domine le Soudan (2-0) mais reste derrière la RDC

A la Une Football

Coupe d’Afrique 2025 : le Maroc veut faire de l’événement une vitrine pour l’Afrique

Football Sports

Sénégal–Soudan : Pape Thiaw affiche sa confiance avant un match clé