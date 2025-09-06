Football

Éliminatoires Mondial 2026 : les Lions assurent l’essentiel avant la RDC

L’équipe nationale de football du Sénégal a assuré l’essentiel en s’imposant face au Soudan sur le score de 2-0, vendredi, dans le cadre de la septième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Ce succès permet aux Lions de consolider leur deuxième place dans le groupe B, avant un déplacement décisif en République démocratique du Congo mardi prochain.

Interrogé en conférence de presse à l’issue de la rencontre, le sélectionneur Pape Bouna Thiaw s’est montré satisfait de la prestation de ses joueurs, tout en soulignant l’approche tactique adoptée : une gestion intelligente après avoir rapidement pris l’avantage.

“Nous avions bien préparé ce match. On s’impose face à une équipe soudanaise solide derrière. L’essentiel est fait : la victoire, deux buts marqués et un clean sheet avant de partir en RDC”, a déclaré le technicien sénégalais.

Les Lions ont su se montrer efficaces dès la première période, inscrivant deux buts leur permettant de prendre le contrôle de la rencontre. Par la suite, l’équipe a géré son avance, en gardant en tête l’enjeu du match à venir.

“On voulait faire mieux, mais nous avons aussi pensé à la rencontre contre la RD Congo. Après le 2-0, il y a eu un peu de gestion. L’important, c’était de gagner, et maintenant on se concentre sur mardi”, a ajouté Pape Thiaw.

Le prochain match, prévu à Kinshasa, s’annonce comme un tournant de cette phase éliminatoire. La RDC, adversaire direct pour la qualification, pourrait en cas de défaite voir ses espoirs de Coupe du monde sérieusement compromis. À l’inverse, une victoire sénégalaise permettrait aux Lions de faire un grand pas vers le Mondial 2026.

