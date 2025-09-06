Remaniement ministériel : Déthié Fall aux Infrastructures, Abdourahmane Diouf quitte l’Enseignement supérieur

Le chef de l’État a procédé ce samedi à un remaniement ministériel marqué par plusieurs changements notables dans l’équipe gouvernementale

Parmi les principales annonces, Déthié Fall fait son entrée au gouvernement en tant que ministre des Infrastructures. Une nomination qui marque un tournant dans le parcours de l’opposant devenu allié du pouvoir.

Dans le même temps, Abdourahmane Diouf quitte le ministère de l’Enseignement supérieur, qu’il dirigeait depuis la formation du précédent gouvernement. Son départ est l’un des plus commentés de ce remaniement, au vu de son profil technocratique et de son engagement sur les questions universitaires.

La composition complète du nouveau gouvernement tout de suite

