Actualites

Diomaye Faye et Sonko redonnent à la culture une place stratégique

diatiger
By
diatiger
No Comments
2 Min Read

Marginalisée dans la précédente configuration ministérielle, la culture retrouve une place de choix dans le nouvel attelage gouvernemental dévoilé le samedi 6 septembre par le président Bassirou Diomaye Faye. Longtemps reléguée dans l’ombre du ministère des Sports et de la Jeunesse, elle fait désormais l’objet d’un département autonome, rattaché à l’Artisanat et au Tourisme, deux secteurs jugés complémentaires.

Cette réorganisation marque une inflexion notable dans la politique culturelle du pouvoir en place, à la suite d’une demande récurrente des acteurs du secteur. Ces derniers avaient dénoncé, ces derniers mois, un manque de considération institutionnelle et budgétaire, malgré les promesses de campagne axées sur la revalorisation du patrimoine et de la création artistique.

Le portefeuille ministériel nouvellement créé a été confié à Amadou Ba, député de la coalition au pouvoir et membre du parti Pastef. Il s’agit de sa première entrée dans un gouvernement. Une nomination saluée dans les cercles culturels, qui y voient un signal fort en faveur d’une politique culturelle repensée.

Pour le Premier ministre Ousmane Sonko, ce changement d’architecture traduit une volonté politique claire. « La culture est importante. Beaucoup de pays se sont développés grâce à leur culture. La culture, comme disait l’ancien président de la République Léopold Sédar Senghor, est au début et à la fin de tout développement », a-t-il déclaré lors de la présentation du gouvernement. Il a également justifié le rattachement de la culture à l’artisanat et au tourisme, estimant qu’il s’agit « d’activités extrêmement complémentaires ».

Ce choix s’inscrit dans une logique de valorisation du patrimoine matériel et immatériel, dans un pays où les industries culturelles peinent à se structurer malgré un dynamisme artistique reconnu sur le continent. Il reste désormais à voir si cette nouvelle configuration se traduira par des politiques concrètes, des financements durables et une réelle structuration du secteur.

DEPECHES

Me Mouhamadou Bamba Cissé nommé ministre de l’Intérieur
Sénégal : un remaniement qui redéfinit les équilibres au sein de l’exécutif
Sénégal : le retour des diplomates de carrière aux Affaires étrangères
Ousmane Sonko dévoile son nouveau gouvernement marqué par plusieurs changements clés
Share This Article
Previous Article Sénégal : le retour des diplomates de carrière aux Affaires étrangères
Next Article Sénégal : un remaniement qui redéfinit les équilibres au sein de l’exécutif
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneFootball

Eliminatoires Mondial 2026 : Le Sénégal domine le Soudan (2-0) mais reste derrière la RDC

By
Xalima
CelebritesXalima TV

“ARVA” : le clip de Jahman X-press dans le top 25 mondial

By
Xalima
Xalima TV

Abass FALL MAIRE DE DAKAR : Madiambal DIAGNE ” pourquoi j’ai dit bravo à Khalifa SALL “

By
Xalima
ActualitesXalima TV

Assemblée nationale : examen du projet de loi sur la création de l’OFNAC

By
diatiger

Nos lecteurs ont lu ensuite

Actualites

Présumé enlèvement de routiers sénégalais au Mali : Dakar appelle à la prudence

A la UneActualites

Cancer, diabète, obésité : les priorités de la nouvelle Liste OMS des médicaments essentiels

ActualitesPolitique

Sénégal : les ex-détenus politiques dénoncent le « reniement » de Fadilou Keïta

Actualites

Sénégal : Ousmane Sonko renforce les liens avec la Banque islamique de développement

Previous Next
A LIRE AUSSI
Football

Éliminatoires Mondial 2026 : les Lions assurent l’essentiel avant la RDC

Football

Mondial 2026 (qualifs) : Pape Thiaw prudent avant la RDC, Appiah met en garde les Lions

A la Une Football

Eliminatoires Mondial 2026 : Le Sénégal domine le Soudan (2-0) mais reste derrière la RDC

A la Une Football

Coupe d’Afrique 2025 : le Maroc veut faire de l’événement une vitrine pour l’Afrique

Football Sports

Sénégal–Soudan : Pape Thiaw affiche sa confiance avant un match clé