Sénégal : le retour des diplomates de carrière aux Affaires étrangères

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a nommé, samedi, Cheikh Niang ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur. À 67 ans, ce diplomate de carrière devient ainsi le troisième professionnel issu de la haute fonction diplomatique à accéder à ce poste stratégique, après Seydina Oumar Ba et Mankeur Ndiaye.

La nomination de M. Niang intervient à un moment où le Sénégal cherche à renforcer sa place sur la scène régionale et internationale, dans un contexte de redéfinition des alliances en Afrique de l’Ouest et d’interrogations croissantes sur l’avenir de la coopération avec les partenaires traditionnels.

Diplômé de l’École nationale d’administration et de magistrature (ENAM) en 1993, Cheikh Niang a intégré les rangs du ministère des Affaires étrangères, où il a mené une carrière ascendante marquée par des fonctions de représentation dans plusieurs pays clés. Il a notamment été ministre-conseiller à la mission permanente du Sénégal à New York, puis consul général en Afrique du Sud et à New York. Il a ensuite été nommé ambassadeur en Afrique du Sud, aux États-Unis, puis au Japon, avec des accréditations croisées en Australie, à Singapour et en Nouvelle-Zélande.

Son passage à la Présidence de la République dans les années 1990, en tant que conseiller diplomatique auprès du président Abdou Diouf, a renforcé sa réputation de diplomate discret mais influent. « Il prenait part à toutes les audiences sous Diouf. Il a un très bon niveau en anglais. Il était le diplomate traducteur lors des audiences du président », témoigne une source proche de l’ancien chef de l’État.

Après l’alternance politique de 2000, il est maintenu dans le circuit diplomatique, signe de la reconnaissance de sa compétence au-delà des clivages partisans. En juillet 2018, il est nommé représentant permanent du Sénégal auprès des Nations unies à New York, un poste qu’il occupera jusqu’à sa récente retraite.

La réaction de son prédécesseur Mankeur Ndiaye a été immédiate. « Mes chaleureuses félicitations à mon frère et ami Cheikh Niang. Un grand diplomate expérimenté, respecté dans la carrière. Plein succès et bon vent », a-t-il écrit sur le réseau social X, M. Ndiaye a souligné que M. Niang « aura le soutien de tous les diplomates parce que c’est un diplomate de carrière très respecté ».

Cette nomination, saluée dans les milieux diplomatiques, marque le retour d’un professionnel expérimenté aux commandes de la diplomatie sénégalaise. Elle s’inscrit également dans la volonté affichée par les nouvelles autorités de renforcer les liens intra-africains, conformément à l’intitulé élargi du ministère désormais chargé de l’Intégration africaine.