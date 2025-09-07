Général Jean-Baptiste Tine : « Servir l’État fut un honneur et un privilège »

Au lendemain du remaniement ministériel annoncé le samedi 6 septembre 2025, l’ancien ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, le Général Jean-Baptiste Tine, a livré un message empreint de gratitude et de dignité.

Dans une déclaration publiée sur ses canaux officiels, il a tenu à remercier le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ainsi que le Premier ministre Ousmane Sonko, pour la confiance placée en lui. « Servir l’État à ce niveau de responsabilité fut un honneur et un privilège qui m’ont profondément marqué », a-t-il souligné.

Le Général Tine a également rendu hommage aux forces de sécurité et de défense, notamment la DGPN, la Gendarmerie nationale, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers ainsi que l’administration territoriale, pour leur engagement au service de la Nation. « À travers eux, je salue la Nation sénégalaise tout entière pour sa confiance et son soutien constants », a-t-il ajouté.

Dans son message, il a adressé ses félicitations au nouveau ministre de l’Intérieur, Me Mouhamadou Bamba Cissé, avocat et ancien coordonnateur du pool d’avocats d’Ousmane Sonko, qui succède à ce poste stratégique. Le Général Tine lui a souhaité plein succès et a réaffirmé son « soutien indéfectible dans la continuité du service de la République ».

Concluant son message sur une note d’optimisme, l’ancien ministre s’est dit fier d’avoir contribué, à sa manière, au développement et à la sécurité du Sénégal, convaincu que « l’avenir est prometteur » et que les efforts se poursuivront pour bâtir « un Sénégal plus souverain, plus juste et plus prospère ».