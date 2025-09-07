A la UneActualites

Général Jean-Baptiste Tine : « Servir l’État fut un honneur et un privilège »

Xalima
By
Xalima
ByXalima
Follow:
No Comments
2 Min Read

Au lendemain du remaniement ministériel annoncé le samedi 6 septembre 2025, l’ancien ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, le Général Jean-Baptiste Tine, a livré un message empreint de gratitude et de dignité.

Dans une déclaration publiée sur ses canaux officiels, il a tenu à remercier le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ainsi que le Premier ministre Ousmane Sonko, pour la confiance placée en lui. « Servir l’État à ce niveau de responsabilité fut un honneur et un privilège qui m’ont profondément marqué », a-t-il souligné.

Le Général Tine a également rendu hommage aux forces de sécurité et de défense, notamment la DGPN, la Gendarmerie nationale, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers ainsi que l’administration territoriale, pour leur engagement au service de la Nation. « À travers eux, je salue la Nation sénégalaise tout entière pour sa confiance et son soutien constants », a-t-il ajouté.

Dans son message, il a adressé ses félicitations au nouveau ministre de l’Intérieur, Me Mouhamadou Bamba Cissé, avocat et ancien coordonnateur du pool d’avocats d’Ousmane Sonko, qui succède à ce poste stratégique. Le Général Tine lui a souhaité plein succès et a réaffirmé son « soutien indéfectible dans la continuité du service de la République ».

Concluant son message sur une note d’optimisme, l’ancien ministre s’est dit fier d’avoir contribué, à sa manière, au développement et à la sécurité du Sénégal, convaincu que « l’avenir est prometteur » et que les efforts se poursuivront pour bâtir « un Sénégal plus souverain, plus juste et plus prospère ».

DEPECHES

Jean-Baptiste Tine salue la République après son départ du ministère de l’Intérieur
Ousmane Sonko attendu à Abou Dabi : cap sur une diplomatie économique ambitieuse”
Me Mouhamadou Bamba Cissé nommé ministre de l’Intérieur
Sénégal : un remaniement qui redéfinit les équilibres au sein de l’exécutif
Share This Article
Previous Article Remaniement Sonko : de la rupture symbolique à l’efficacité opérationnelle
Next Article Pourquoi Toussaint avait choisi la TFM et sa première réaction après la rupture du contrat
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneFootball

Eliminatoires Mondial 2026 : Le Sénégal domine le Soudan (2-0) mais reste derrière la RDC

By
Xalima
CelebritesXalima TV

“ARVA” : le clip de Jahman X-press dans le top 25 mondial

By
Xalima
Xalima TV

Abass FALL MAIRE DE DAKAR : Madiambal DIAGNE ” pourquoi j’ai dit bravo à Khalifa SALL “

By
Xalima
ActualitesXalima TV

Assemblée nationale : examen du projet de loi sur la création de l’OFNAC

By
diatiger

Nos lecteurs ont lu ensuite

Actualites

Diomaye Faye et Sonko redonnent à la culture une place stratégique

Actualites

Sénégal : le retour des diplomates de carrière aux Affaires étrangères

A la UneActualites

Ousmane Sonko dévoile son nouveau gouvernement marqué par plusieurs changements clés

A la UneGouvernement

Remaniement ministériel : Déthié Fall aux Infrastructures, Abdourahmane Diouf quitte l’Enseignement supérieur

Previous Next
A LIRE AUSSI
Football

Éliminatoires Mondial 2026 : les Lions assurent l’essentiel avant la RDC

Football

Mondial 2026 (qualifs) : Pape Thiaw prudent avant la RDC, Appiah met en garde les Lions

A la Une Football

Eliminatoires Mondial 2026 : Le Sénégal domine le Soudan (2-0) mais reste derrière la RDC

A la Une Football

Coupe d’Afrique 2025 : le Maroc veut faire de l’événement une vitrine pour l’Afrique

Football Sports

Sénégal–Soudan : Pape Thiaw affiche sa confiance avant un match clé