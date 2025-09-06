Ousmane Sonko dévoile son nouveau gouvernement marqué par plusieurs changements clés

Le président de la République a rendu publique, samedi soir, la liste du nouveau gouvernement conduit par le Premier ministre Ousmane Sonko. Une équipe où la continuité domine, mais où certaines nominations traduisent des choix politiques forts.

La principale surprise vient de la nomination de Yassine Fall au ministère de la Justice, en remplacement d’Ousmane Diagne. Elle devient ainsi Garde des Sceaux, un poste hautement stratégique dans le contexte actuel. À la tête de la diplomatie sénégalaise, Cheikh Niang prend le relais de Yassine Fall, désormais appelée à piloter la réforme de la justice.

Autre entrée remarquée : celle de Déthié Fall, figure de la coalition présidentielle, qui hérite du portefeuille des Infrastructures, un domaine crucial pour le développement économique. Dans le même temps, l’avocat Me Bamba Cissé succède à Jean Baptiste Tine au ministère de l’Intérieur, avec la lourde responsabilité de gérer la sécurité intérieure.

Pour le reste, la majorité des ministres conservent leurs portefeuilles, signe d’une volonté de stabilité dans l’action gouvernementale. On retrouve ainsi Birame Souley Diop (Énergie, Pétrole et Mines), Abdourahmane Sarr (Économie, Plan et Coopération), ou encore Moustapha Guirassy (Éducation nationale).

Une équipe resserrée mais équilibrée

Le gouvernement Sonko conserve une trentaine de portefeuilles, entre ministères régaliens, sociaux et économiques. La présence de figures issues de la société civile, comme Elhadj Abdourahman Diouf (Environnement et Transition écologique) ou Serigne Guèye Diop (Industrie et Commerce), illustre la volonté d’associer expertise et engagement politique.

Les femmes restent bien représentées avec des ministères stratégiques confiés à Mahbouba Diagne (Agriculture, Souveraineté alimentaire et Élevage), Maïmouna Dièye (Famille, Action sociale et Solidarité), Fatou Diouf (Pêches et Économie maritime) et Khadijien Ndiaye (Jeunesse et Sports).

Les grands chantiers en ligne de mire

La nomination d’un nouveau ministre de la Justice devrait rapidement relancer le débat sur la réforme du système judiciaire, l’un des chevaux de bataille d’Ousmane Sonko. L’arrivée de Déthié Fall aux Infrastructures confirme aussi la priorité donnée aux projets structurants, tandis que la désignation de Bamba Cissé à l’Intérieur place un proche du barreau au cœur de la sécurité publique.

En conservant une bonne partie de l’ancienne équipe tout en opérant quelques ajustements ciblés, le chef de l’État et son Premier ministre affichent une ligne de continuité, mais laissent entrevoir des réformes à venir dans des secteurs sensibles.