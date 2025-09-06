A la UneActualites

Ousmane Sonko dévoile son nouveau gouvernement marqué par plusieurs changements clés

Xalima
By
Xalima
ByXalima
Follow:
No Comments
3 Min Read

Le président de la République a rendu publique, samedi soir, la liste du nouveau gouvernement conduit par le Premier ministre Ousmane Sonko. Une équipe où la continuité domine, mais où certaines nominations traduisent des choix politiques forts.

La principale surprise vient de la nomination de Yassine Fall au ministère de la Justice, en remplacement d’Ousmane Diagne. Elle devient ainsi Garde des Sceaux, un poste hautement stratégique dans le contexte actuel. À la tête de la diplomatie sénégalaise, Cheikh Niang prend le relais de Yassine Fall, désormais appelée à piloter la réforme de la justice.

Autre entrée remarquée : celle de Déthié Fall, figure de la coalition présidentielle, qui hérite du portefeuille des Infrastructures, un domaine crucial pour le développement économique. Dans le même temps, l’avocat Me Bamba Cissé succède à Jean Baptiste Tine au ministère de l’Intérieur, avec la lourde responsabilité de gérer la sécurité intérieure.

Pour le reste, la majorité des ministres conservent leurs portefeuilles, signe d’une volonté de stabilité dans l’action gouvernementale. On retrouve ainsi Birame Souley Diop (Énergie, Pétrole et Mines), Abdourahmane Sarr (Économie, Plan et Coopération), ou encore Moustapha Guirassy (Éducation nationale).

Une équipe resserrée mais équilibrée

Le gouvernement Sonko conserve une trentaine de portefeuilles, entre ministères régaliens, sociaux et économiques. La présence de figures issues de la société civile, comme Elhadj Abdourahman Diouf (Environnement et Transition écologique) ou Serigne Guèye Diop (Industrie et Commerce), illustre la volonté d’associer expertise et engagement politique.

DEPECHES

Remaniement ministériel : Déthié Fall aux Infrastructures, Abdourahmane Diouf quitte l’Enseignement supérieur
Présumé enlèvement de routiers sénégalais au Mali : Dakar appelle à la prudence
Cancer, diabète, obésité : les priorités de la nouvelle Liste OMS des médicaments essentiels
Célébration du Mawlid et tensions sécuritaires au Mali au cœur de l’actualité sénégalaise

Les femmes restent bien représentées avec des ministères stratégiques confiés à Mahbouba Diagne (Agriculture, Souveraineté alimentaire et Élevage), Maïmouna Dièye (Famille, Action sociale et Solidarité), Fatou Diouf (Pêches et Économie maritime) et Khadijien Ndiaye (Jeunesse et Sports).

Les grands chantiers en ligne de mire

La nomination d’un nouveau ministre de la Justice devrait rapidement relancer le débat sur la réforme du système judiciaire, l’un des chevaux de bataille d’Ousmane Sonko. L’arrivée de Déthié Fall aux Infrastructures confirme aussi la priorité donnée aux projets structurants, tandis que la désignation de Bamba Cissé à l’Intérieur place un proche du barreau au cœur de la sécurité publique.

En conservant une bonne partie de l’ancienne équipe tout en opérant quelques ajustements ciblés, le chef de l’État et son Premier ministre affichent une ligne de continuité, mais laissent entrevoir des réformes à venir dans des secteurs sensibles.

Share This Article
Previous Article Remaniement ministériel : Déthié Fall aux Infrastructures, Abdourahmane Diouf quitte l’Enseignement supérieur
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneFootball

Eliminatoires Mondial 2026 : Le Sénégal domine le Soudan (2-0) mais reste derrière la RDC

By
Xalima
CelebritesXalima TV

“ARVA” : le clip de Jahman X-press dans le top 25 mondial

By
Xalima
Xalima TV

Abass FALL MAIRE DE DAKAR : Madiambal DIAGNE ” pourquoi j’ai dit bravo à Khalifa SALL “

By
Xalima
ActualitesXalima TV

Assemblée nationale : examen du projet de loi sur la création de l’OFNAC

By
diatiger

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la UneFootball

Coupe d’Afrique 2025 : le Maroc veut faire de l’événement une vitrine pour l’Afrique

ActualitesPolitique

Sénégal : les ex-détenus politiques dénoncent le « reniement » de Fadilou Keïta

A la Une

Gamou 2025 à Yoff Jamalahi : une nuit de ferveur et de spiritualité

A la Une

Médina Baye : Édition 2025 du Gamou International

Previous Next
A LIRE AUSSI
Football

Éliminatoires Mondial 2026 : les Lions assurent l’essentiel avant la RDC

Football

Mondial 2026 (qualifs) : Pape Thiaw prudent avant la RDC, Appiah met en garde les Lions

A la Une Football

Eliminatoires Mondial 2026 : Le Sénégal domine le Soudan (2-0) mais reste derrière la RDC

A la Une Football

Coupe d’Afrique 2025 : le Maroc veut faire de l’événement une vitrine pour l’Afrique

Football Sports

Sénégal–Soudan : Pape Thiaw affiche sa confiance avant un match clé