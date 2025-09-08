Sports

Pape Malickou Diakhaté, nouveau manager général de l’USO

Xalima
By
Xalima
ByXalima
Follow:
No Comments
1 Min Read

L’ancien défenseur international sénégalais Pape Malickou Diakhaté a été nommé manager général de l’Union sportive de Ouakam (USO), évoluant en Ligue 1 sénégalaise, a-t-on appris dudit club.

”L’Union Sportive de Ouakam est ravie de vous annoncer que Pape Malickou, ancien international sénégalais et digne fils de Ouakam, est nommé manager général du club”, écrit le club-fanion de ce village traditionnel dakarois dans un communiqué.

Selon l’USO, avec ”sa vision claire”, ‘ ses idées bien construites et son expérience” à l’international, l’ancien défenseur des Lions pourra, avec son équipe, conduire le club sur les rails d’un management moderne.

Après un long parcours de joueur durant lequel il a évolué en France (Nancy, Saint-Etienne, Lyon), en Espagne (Grenade), en Ukraine (Dynamo Kiev) et en Turquie, Pape Malickou Diakhaté s’est reconverti entraîneur.

Il a entraîné dans des championnats mineurs en France et en Belgique.

DEPECHES

Éliminatoires Mondial 2026 : les Lions assurent l’essentiel avant la RDC
Mondial 2026 (qualifs) : Pape Thiaw prudent avant la RDC, Appiah met en garde les Lions
Eliminatoires Mondial 2026 : Le Sénégal domine le Soudan (2-0) mais reste derrière la RDC
Coupe d’Afrique 2025 : le Maroc veut faire de l’événement une vitrine pour l’Afrique
Share This Article
Previous Article “Mon décryptage semiologique de l’image au Palais. Dans les coulisses d’un remaniement, une image fondatrice Par Adama Sow
Next Article Ousmane Diagne salue la « marque de confiance » au terme de sa mission à la Justice
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

InternationalXalima TV

Ousmane Sonko entame une visite officielle aux Émirats Arabes Unis

By
Xalima
A la UneFootball

Eliminatoires Mondial 2026 : Le Sénégal domine le Soudan (2-0) mais reste derrière la RDC

By
Xalima
CelebritesXalima TV

“ARVA” : le clip de Jahman X-press dans le top 25 mondial

By
Xalima
Xalima TV

Abass FALL MAIRE DE DAKAR : Madiambal DIAGNE ” pourquoi j’ai dit bravo à Khalifa SALL “

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

FootballSports

Sénégal–Soudan : Pape Thiaw affiche sa confiance avant un match clé

FootballSports

Qualifications Mondial 2026 : Aliou Cissé décroche sa première victoire à la tête de la Libye

FootballSports

Ismaïla Sarr forfait, Ousseynou Niang rejoint la sélection du Sénégal

Football

Transferts : Nicolas Jackson, direction le Bayern Munich après un accord surprise avec Chelsea

Previous Next
A LIRE AUSSI
Sports

Pape Malickou Diakhaté, nouveau manager général de l’USO

Football

Éliminatoires Mondial 2026 : les Lions assurent l’essentiel avant la RDC

Football

Mondial 2026 (qualifs) : Pape Thiaw prudent avant la RDC, Appiah met en garde les Lions

A la Une Football

Eliminatoires Mondial 2026 : Le Sénégal domine le Soudan (2-0) mais reste derrière la RDC

A la Une Football

Coupe d’Afrique 2025 : le Maroc veut faire de l’événement une vitrine pour l’Afrique