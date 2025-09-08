Pape Malickou Diakhaté, nouveau manager général de l’USO

L’ancien défenseur international sénégalais Pape Malickou Diakhaté a été nommé manager général de l’Union sportive de Ouakam (USO), évoluant en Ligue 1 sénégalaise, a-t-on appris dudit club.

”L’Union Sportive de Ouakam est ravie de vous annoncer que Pape Malickou, ancien international sénégalais et digne fils de Ouakam, est nommé manager général du club”, écrit le club-fanion de ce village traditionnel dakarois dans un communiqué.

Selon l’USO, avec ”sa vision claire”, ‘ ses idées bien construites et son expérience” à l’international, l’ancien défenseur des Lions pourra, avec son équipe, conduire le club sur les rails d’un management moderne.

Après un long parcours de joueur durant lequel il a évolué en France (Nancy, Saint-Etienne, Lyon), en Espagne (Grenade), en Ukraine (Dynamo Kiev) et en Turquie, Pape Malickou Diakhaté s’est reconverti entraîneur.

Il a entraîné dans des championnats mineurs en France et en Belgique.