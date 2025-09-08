Ousmane Diagne salue la « marque de confiance » au terme de sa mission à la Justice

Au lendemain du remaniement ministériel annoncé samedi 6 septembre par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, l’ancien ministre de la Justice, Ousmane Diagne, a tenu à adresser un message d’au revoir marqué par la reconnaissance et la solennité.

Dans une déclaration publique, il a exprimé sa gratitude à l’endroit du chef de l’État et de son Premier ministre, Ousmane Sonko, qui l’avaient porté à la tête du département de la Justice lors de la formation du premier gouvernement. « Je voudrai, au terme de ma mission, les remercier pour cette marque de confiance que je mesure à sa juste valeur », a-t-il déclaré.

L’ancien Garde des Sceaux a également réitéré son « soutien » et ses « prières de réussite » aux deux têtes de l’exécutif dans « leur exaltante mission ». À ses anciens collègues du gouvernement, Ousmane Diagne a adressé des mots de reconnaissance pour leur « courtoisie » et leur « sens du devoir », évoquant « un immense plaisir » à travailler à leurs côtés.

Concluant son message par un chaleureux « bonne continuation » à l’ensemble de l’équipe gouvernementale, l’ex-ministre a ainsi clos une séquence politique qui aura marqué les premiers mois du mandat de Bassirou Diomaye Faye.