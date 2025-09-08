A la UneActualites

Ousmane Diagne salue la « marque de confiance » au terme de sa mission à la Justice

Xalima
By
Xalima
ByXalima
Follow:
No Comments
2 Min Read

Au lendemain du remaniement ministériel annoncé samedi 6 septembre par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, l’ancien ministre de la Justice, Ousmane Diagne, a tenu à adresser un message d’au revoir marqué par la reconnaissance et la solennité.

Dans une déclaration publique, il a exprimé sa gratitude à l’endroit du chef de l’État et de son Premier ministre, Ousmane Sonko, qui l’avaient porté à la tête du département de la Justice lors de la formation du premier gouvernement. « Je voudrai, au terme de ma mission, les remercier pour cette marque de confiance que je mesure à sa juste valeur », a-t-il déclaré.

L’ancien Garde des Sceaux a également réitéré son « soutien » et ses « prières de réussite » aux deux têtes de l’exécutif dans « leur exaltante mission ». À ses anciens collègues du gouvernement, Ousmane Diagne a adressé des mots de reconnaissance pour leur « courtoisie » et leur « sens du devoir », évoquant « un immense plaisir » à travailler à leurs côtés.

Concluant son message par un chaleureux « bonne continuation » à l’ensemble de l’équipe gouvernementale, l’ex-ministre a ainsi clos une séquence politique qui aura marqué les premiers mois du mandat de Bassirou Diomaye Faye.

Share This Article
Previous Article Pape Malickou Diakhaté, nouveau manager général de l’USO
Next Article SÉNÉGAL : EL Malick Ndiaye félicite le Président Faye et le Premier ministre Sonko pour la mise en place du nouveau gouvernement
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

InternationalXalima TV

Ousmane Sonko entame une visite officielle aux Émirats Arabes Unis

By
Xalima
A la UneFootball

Eliminatoires Mondial 2026 : Le Sénégal domine le Soudan (2-0) mais reste derrière la RDC

By
Xalima
CelebritesXalima TV

“ARVA” : le clip de Jahman X-press dans le top 25 mondial

By
Xalima
Xalima TV

Abass FALL MAIRE DE DAKAR : Madiambal DIAGNE ” pourquoi j’ai dit bravo à Khalifa SALL “

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la UneActualites

Cheikh Niang, le diplomate chevronné qui prend les rênes de la diplomatie sénégalaise

A la UnePolitique

Remaniement ministériel : entre reconductions stratégiques et nouvelles responsabilités

Actualites

Jean-Baptiste Tine salue la République après son départ du ministère de l’Intérieur

A la UneActualites

Ousmane Sonko attendu à Abou Dabi : cap sur une diplomatie économique ambitieuse”

Previous Next
A LIRE AUSSI
Sports

Pape Malickou Diakhaté, nouveau manager général de l’USO

Football

Éliminatoires Mondial 2026 : les Lions assurent l’essentiel avant la RDC

Football

Mondial 2026 (qualifs) : Pape Thiaw prudent avant la RDC, Appiah met en garde les Lions

A la Une Football

Eliminatoires Mondial 2026 : Le Sénégal domine le Soudan (2-0) mais reste derrière la RDC

A la Une Football

Coupe d’Afrique 2025 : le Maroc veut faire de l’événement une vitrine pour l’Afrique