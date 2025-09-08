Opinions

“Mon décryptage semiologique de l’image au Palais. Dans les coulisses d’un remaniement, une image fondatrice Par Adama Sow

Xalima
By
Xalima
ByXalima
Follow:
No Comments
3 Min Read

Il y a des images qui dépassent la simple photographie pour devenir des signes politiques. Celle de Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, captée hier au Palais quelques minutes avant l’annonce du remaniement, en fait partie. Elle n’est pas anodine : elle raconte beaucoup plus qu’un moment figé. Elle met en scène une manière nouvelle d’habiter le pouvoir au Sénégal.

Dans cette photo, deux corps rapprochés, deux regards concentrés, deux gestes orientés vers un même objectif. Rien d’ostentatoire, rien de théâtral. Mais tout y est : la proximité comme gage de confiance, la concentration partagée comme promesse d’action, la complémentarité comme méthode de gouvernance.

Nous avons connu d’autres duos de pouvoir dans notre histoire récente. Abdoulaye Wade et Idrissa Seck s’étaient affichés complices un temps, mais leurs postures corporelles laissaient transparaître une méfiance, un duel latent. Nelson Mandela et Thabo Mbeki en Afrique du Sud projetaient l’image d’un mentor préparant son héritier. Emmanuel Macron et ses Premiers ministres, eux, campaient une hiérarchie stricte, où le président restait le centre de gravité.

La singularité de l’image Diomaye–Sonko, c’est qu’elle échappe à ces registres. Ici, point de rivalité, pas de rapport de filiation, encore moins de verticalité écrasante. Ce que cette photo suggère, c’est une coprésidence assumée, un binôme qui avance en bloc, sans fissure visible. Une rupture forte dans un pays où la présidence a toujours été l’incarnation d’un seul homme.

Il faut lire aussi le message implicite : au moment d’un remaniement, exercice toujours sensible qui peut être interprété comme un signe de fragilité, la mise en avant de ce duo complice vise à rassurer. Elle dit : « Nous décidons ensemble. Rien ne se fera sans l’autre. Le cap est clair. »

DEPECHES

Remaniement Sonko : de la rupture symbolique à l’efficacité opérationnelle
Maladies de l’Etat sénégalais : diagnostic et propositions de remèdes
Chaloupe en péril à Gorée : le chavirement évité de justesse, quand écouter la météo sauve des vies !(Par Boubacar Kambel DIENG)
“JUSTICE PAR FORCE”:UNE MENACE POUR LA RÉPUBLIQUE. PAR VIEUX SAVANÉ

En réalité, cette photo n’est pas qu’un instant volé. Elle est une mise en scène volontaire, une narration visuelle. Elle cherche à inscrire dans l’imaginaire collectif une idée fondatrice : le Sénégal expérimente une nouvelle manière d’exercer le pouvoir, plus horizontale, plus collégiale, plus fraternelle.

On peut discuter de la durabilité d’un tel modèle. L’histoire politique nous rappelle que les duos finissent souvent par s’entrechoquer. Mais en l’état, l’image capte une promesse : celle d’un exécutif soudé qui, dans les moments décisifs, choisit la proximité et la connivence comme langage politique.

Au fond, ce samedi, le Sénégal n’a pas seulement assisté à un remaniement. Il a vu, dans une photo, se dessiner un style de gouvernance inédit. Et c’est peut-être cela, le plus grand acte de communication de ce début de mandat.”

Share This Article
Previous Article Au terme de sa mission ministérielle, Mountaga Diao exprime sa gratitude
Next Article Pape Malickou Diakhaté, nouveau manager général de l’USO
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

InternationalXalima TV

Ousmane Sonko entame une visite officielle aux Émirats Arabes Unis

By
Xalima
A la UneFootball

Eliminatoires Mondial 2026 : Le Sénégal domine le Soudan (2-0) mais reste derrière la RDC

By
Xalima
CelebritesXalima TV

“ARVA” : le clip de Jahman X-press dans le top 25 mondial

By
Xalima
Xalima TV

Abass FALL MAIRE DE DAKAR : Madiambal DIAGNE ” pourquoi j’ai dit bravo à Khalifa SALL “

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Opinions

Pastef face au risque de coupure avec son peuple combattant Par Pape Sadio THIAM

A la UneOpinions

Le destin présidentiel d’Abdou Diouf et le rêve prémonitoire de six lycéens à Saint-Louis PAR MALICK ROKHY BA , JOURNALISTE

Opinions

« Au nom du Projet, de la Dette et de la sainte Reddition des Comptes : L’Errance d’un Pouvoir » Par Pape Mahawa Diouf

A la UneOpinions

Honorer nos entrepreneurs pour libérer notre potentiel Par Thione Niang

Previous Next
A LIRE AUSSI
Sports

Pape Malickou Diakhaté, nouveau manager général de l’USO

Football

Éliminatoires Mondial 2026 : les Lions assurent l’essentiel avant la RDC

Football

Mondial 2026 (qualifs) : Pape Thiaw prudent avant la RDC, Appiah met en garde les Lions

A la Une Football

Eliminatoires Mondial 2026 : Le Sénégal domine le Soudan (2-0) mais reste derrière la RDC

A la Une Football

Coupe d’Afrique 2025 : le Maroc veut faire de l’événement une vitrine pour l’Afrique