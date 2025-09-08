Duel verbal : quand Babacar Gaye croise Waly Diouf Bodian

Les réseaux sociaux sénégalais n’en finissent pas de livrer leur lot de joutes verbales. Cette fois-ci, le choc oppose Babacar Gaye, figure connue du paysage politique, et Waly Diouf Bodian, qui n’a pas hésité à décocher quelques flèches acérées.

Tout est parti d’un post de Waly Diouf Bodian qui, avec ironie, conseillait à Babacar Gaye de devenir « l’imam de la mosquée de son quartier ». Une pique aux allures d’oraison politique, sous-entendant que l’ancien ministre aurait fait son temps et que son horizon était désormais définitivement… sombre.

Mais Babacar Gaye, fidèle à son verbe aiguisé, n’a pas laissé passer. Sa réplique tient à la fois du sermon, du pamphlet et du duel aérien. Pour lui, Waly n’est rien d’autre qu’un « petit corbeau perché sur le dos d’un aigle », qui croasse bruyamment mais ne pourra jamais s’élever plus haut que son vacarme. L’aigle, c’est évidemment lui, qui revendique encore la hauteur et la majesté de la République.

Dans une tirade ciselée, Babacar Gaye accuse son contradicteur de « nanisme politique » et de myopie intellectuelle, tout en revendiquant son droit inaliénable à parler, écrire et dénoncer. Sa formule claque comme un avertissement : « La République n’a pas besoin de tes certificats de légitimité ».

Quand la métaphore devient une arme

Ce duel d’images animales – l’aigle et le corbeau – amuse les internautes mais traduit une réalité plus sérieuse : la tension entre une génération de politiques qui se sent mise de côté par les nouvelles dynamiques, et des voix plus jeunes ou plus incisives qui se veulent les porte-parole du changement.

L’humour et le sel de cette passe d’armes masquent mal une interrogation plus profonde : qui a encore la légitimité de prendre la parole sur l’avenir du Sénégal ? Babacar Gaye rappelle qu’il n’abdiquera pas devant la pensée unique. Waly, de son côté, incarne cette frange de jeunes loups (ou plutôt corbeaux ?) qui n’entendent pas se taire devant les anciens.

Le mot de la fin ?

Pour l’instant, le duel reste rhétorique, et les réseaux sociaux se régalent. Entre l’aigle qui plane et le corbeau qui croasse, chacun choisit son camp. Mais une chose est sûre : quand le verbe s’aiguise à ce point, c’est la preuve que la politique sénégalaise reste un spectacle où l’humour, l’ego et la République se partagent la scène… avec une touche de tragédie comique.