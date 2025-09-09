Actualites

Dialogue démocratique : Aminata Touré alerte sur les risques liés à la pauvreté

diatiger
By
diatiger
No Comments
3 Min Read

Intervenant à l’ouverture d’un colloque sous-régional à Dakar, la haute représentante du chef de l’État a pointé le lien direct entre déclassement économique et instabilité démocratique en Afrique de l’Ouest.

Le constat est sévère, mais lucide. Pour Aminata Touré, ancienne Première ministre et actuelle haute représentante du chef de l’État sénégalais, la démocratie ne pourra s’enraciner durablement en Afrique tant que la pauvreté généralisée continuera de miner les fondations sociales et politiques des pays du continent.

« Ma conviction forte, c’est qu’on ne peut pas bâtir une démocratie durable dans un contexte de pauvreté généralisée », a déclaré Mme Touré, ce mardi à Dakar, à l’ouverture du colloque sous-régional sur le thème “Dialogue politique sur le processus démocratique en Afrique de l’Ouest : quelle contribution pour la société civile ?”

S’adressant à un parterre d’acteurs politiques, de représentants d’organisations de la société civile et d’experts, elle a souligné le lien de causalité entre le déclassement économique de l’Afrique et les crises politiques récurrentes qui secouent la sous-région. « Lorsqu’une jeunesse majoritaire n’a pas accès à l’emploi, elle devient vulnérable à toutes sortes de causes obscures », a-t-elle prévenu.

Un terreau pour l’instabilité

DEPECHES

Souveraineté alimentaire et transition énergétique : le Sénégal accélère
À Abou Dhabi, Ousmane Sonko s’entretient avec le ministre émirati chargé des Affaires africaines
Ruelles impraticables, circulation bloquée : les charretiers sauvent la banlieue
Kédougou : la mine d’or de Boto livre son premier lingot et entre officiellement en production

Aminata Touré a également pointé du doigt les carences criantes en matière d’accès aux services sociaux dans les zones rurales, et l’impact direct de cette précarité sur les comportements électoraux. « On ne peut pas parler de démocratie lorsque des hommes et des femmes sont prêts à monnayer leur bulletin de vote pour pouvoir nourrir leur famille », a-t-elle déploré.

Elle a par ailleurs mis en garde contre l’extrémisme religieux, qui prospère dans les zones les plus marginalisées, à la faveur d’une pauvreté endémique et de la frustration sociale. « Ce n’est pas un hasard si l’instabilité sécuritaire prend racine là où l’État est absent, et où les populations n’ont plus rien à perdre », a-t-elle souligné.

Un appel à repenser les priorités

Fidèle à ses prises de position, Mme Touré a plaidé pour une redistribution équitable des ressources nationales et une lutte acharnée contre les inégalités économiques, qu’elle considère comme des menaces directes contre les avancées démocratiques.

« L’histoire de la démocratie est intimement liée à celle de l’émancipation contre l’oppression économique des plus vulnérables », a-t-elle rappelé, en appelant à une mobilisation collective des États, de la société civile et des partenaires internationaux.

Share This Article
Previous Article RD Congo – Sénégal : Pape Gueye titularisé, Pape Matar Sarr sur le banc
Next Article Souveraineté alimentaire et transition énergétique : le Sénégal accélère
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

InternationalXalima TV

Ousmane Sonko entame une visite officielle aux Émirats Arabes Unis

By
Xalima
A la UneFootball

Eliminatoires Mondial 2026 : Le Sénégal domine le Soudan (2-0) mais reste derrière la RDC

By
Xalima
CelebritesXalima TV

“ARVA” : le clip de Jahman X-press dans le top 25 mondial

By
Xalima
Xalima TV

Abass FALL MAIRE DE DAKAR : Madiambal DIAGNE ” pourquoi j’ai dit bravo à Khalifa SALL “

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la UneActualites

Entre ambition sportive, réformes judiciaires et souveraineté alimentaire, le Sénégal dans une phase charnière

A la UneActualites

Hydrocarbures : le Sénégal dépasse ses prévisions de production pétrolière en 2025

A la UneActualites

SÉNÉGAL : EL Malick Ndiaye félicite le Président Faye et le Premier ministre Sonko pour la mise en place du nouveau gouvernement

A la UneActualites

Ousmane Diagne salue la « marque de confiance » au terme de sa mission à la Justice

Previous Next
A LIRE AUSSI
Football Sports

Nicolas Jackson relance les Lions dès le retour des vestiaires

Football Sports

RD Congo 2 – 1 Sénégal fin de la première mi-temps : les Lions piégés, mais Pape Gueye relance l’espoir

Football Sports

RD Congo – Sénégal : Pape Gueye titularisé, Pape Matar Sarr sur le banc

A la Une Football

Éliminatoires Coupe du monde : le président Diomaye Faye appelle les Lions avant le match face à la RDC

A la Une Football

RDC – Sénégal : Coup d’envoi à 16h, dans un stade des Martyrs en ébullition