Souveraineté alimentaire et transition énergétique : le Sénégal accélère

En marge du Forum Africain sur les Systèmes Alimentaires, le ministère de l’Agriculture a conclu un accord structurant avec The Cornerstone Group – Hajib Al Shams Joint Venture, pour intégrer massivement les énergies renouvelables dans le secteur agricole.

Le Sénégal franchit une nouvelle étape dans sa quête de souveraineté alimentaire et de résilience climatique. Ce mardi, à l’occasion du Forum Africain sur les Systèmes Alimentaires, le ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l’Élevage (MASAE) a signé une Convention-Cadre de Partenariat avec le consortium The Cornerstone Group – Hajib Al Shams Joint Venture.

Ce partenariat, d’un montant global de 300 millions de dollars US sur six ans, vise à moderniser l’agriculture sénégalaise par l’intégration des énergies renouvelables. Il sera mis en œuvre selon le modèle Build–Operate–Transfer (BOT) : les infrastructures énergétiques seront construites et exploitées par le partenaire privé sur une période définie, avant d’être transférées aux producteurs sénégalais et au secteur privé national.

Une approche multidimensionnelle pour transformer le secteur rural

L’accord couvre plusieurs axes stratégiques :

  • Solarisation des exploitations agricoles, des unités d’élevage, des sites aquacoles et des laboratoires d’analyse ;
  • Promotion de la bioénergie à travers le biogaz et les biofertilisants ;
  • Renforcement des capacités techniques des acteurs locaux ;
  • Monétisation des crédits carbone pour alimenter un Fonds Agricole et financer des mécanismes d’assurance ;
  • Coopération internationale en matière de recherche et d’innovation technologique.

Cette initiative ambitieuse s’inscrit dans la vision présidentielle et les orientations du Plan Sénégal 2050, qui place la transition énergétique et la souveraineté alimentaire au cœur des priorités nationales.

Vers une agriculture plus verte et plus inclusive

Avec ce partenariat, l’État entend accélérer la décentralisation énergétique au profit des zones rurales, améliorer la productivité agricole, et créer des emplois verts durables. Le projet vise également à renforcer la résilience climatique des systèmes agricoles sénégalais, dans un contexte marqué par la variabilité accrue des saisons et la dégradation des écosystèmes.

« Cette convention illustre notre volonté d’allier innovation technologique, autonomie énergétique et développement agricole au service des producteurs locaux », a indiqué un responsable du MASAE.

