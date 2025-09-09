FootballSports

RD Congo – Sénégal : Pape Gueye titularisé, Pape Matar Sarr sur le banc

Le sélectionneur Pape Bouba Thiaw a procédé à quelques ajustements dans son onze de départ pour affronter la République démocratique du Congo ce mardi à 16h00 GMT à Kinshasa. Le milieu de terrain des Lions réserve une petite surprise.

Pour cette deuxième sortie dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2026, l’équipe nationale du Sénégal se présente à Kinshasa avec une composition légèrement remaniée. La principale nouveauté concerne le milieu de terrain, où Pape Gueye est titularisé aux côtés de Lamine Camara et d’Idrissa Gana Gueye. Une association inédite dans l’entrejeu, qui pousse Pape Matar Sarr, buteur lors du précédent match contre le Soudan, sur le banc.

Ce choix tactique de Pape Bouba Thiaw semble orienté vers un milieu plus dense et combatif, face à une équipe congolaise attendue agressive à domicile. L’objectif : renforcer l’impact physique au cœur du jeu et densifier la récupération.

En défense, l’absence de Moussa Niakhaté, blessé au genou, a contraint le staff à réorganiser la charnière centrale. Abdoulaye Seck sera aligné à droite, avec Kalidou Koulibaly qui glisse à gauche. Les couloirs seront animés par Krépin Diatta, préféré au profil plus offensif, et El Hadji Malick Diouf, solide lors de sa dernière sortie.

En attaque, Nicolas Jackson retrouve une place de titulaire à la pointe, soutenu par Iliman Ndiaye et l’incontournable Sadio Mané.

