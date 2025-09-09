FootballSports

Nicolas Jackson relance les Lions dès le retour des vestiaires

diatiger
By
diatiger
No Comments
1 Min Read
President Donald Trump celebrates with Chelsea Football Club players during a post-match ceremony at the FIFA World Cup Final, Sunday, July 13, 2025, at MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey. (Official White House Photo by Daniel Torok)

Après avoir manqué deux occasions nettes de la tête en première période, Nicolas Jackson a parfaitement corrigé le tir dès le début de la seconde mi-temps. L’attaquant sénégalais a inscrit le but de l’égalisation, remettant le Sénégal à hauteur de la RD Congo dans cette rencontre tendue des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Ce but vient concrétiser une belle réaction collective des Lions, qui étaient menés 2-1 à la pause. Avec ce nouveau souffle, les hommes de Pape Bouba Thiaw relancent pleinement leur match à Kinshasa.

Share This Article
Previous Article RD Congo 2 – 1 Sénégal fin de la première mi-temps : les Lions piégés, mais Pape Gueye relance l’espoir
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

InternationalXalima TV

Ousmane Sonko entame une visite officielle aux Émirats Arabes Unis

By
Xalima
A la UneFootball

Eliminatoires Mondial 2026 : Le Sénégal domine le Soudan (2-0) mais reste derrière la RDC

By
Xalima
CelebritesXalima TV

“ARVA” : le clip de Jahman X-press dans le top 25 mondial

By
Xalima
Xalima TV

Abass FALL MAIRE DE DAKAR : Madiambal DIAGNE ” pourquoi j’ai dit bravo à Khalifa SALL “

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Sports

Pape Thiaw sur la RDC : ”Ce sera difficile mais nous sommes déterminés à gagner”

Sports

Pape Malickou Diakhaté, nouveau manager général de l’USO

Football

Éliminatoires Mondial 2026 : les Lions assurent l’essentiel avant la RDC

Football

Mondial 2026 (qualifs) : Pape Thiaw prudent avant la RDC, Appiah met en garde les Lions

Previous Next
A LIRE AUSSI
Football Sports

Nicolas Jackson relance les Lions dès le retour des vestiaires

Football Sports

RD Congo 2 – 1 Sénégal fin de la première mi-temps : les Lions piégés, mais Pape Gueye relance l’espoir

Football Sports

RD Congo – Sénégal : Pape Gueye titularisé, Pape Matar Sarr sur le banc

A la Une Football

Éliminatoires Coupe du monde : le président Diomaye Faye appelle les Lions avant le match face à la RDC

A la Une Football

RDC – Sénégal : Coup d’envoi à 16h, dans un stade des Martyrs en ébullition