Nicolas Jackson relance les Lions dès le retour des vestiaires

Après avoir manqué deux occasions nettes de la tête en première période, Nicolas Jackson a parfaitement corrigé le tir dès le début de la seconde mi-temps. L’attaquant sénégalais a inscrit le but de l’égalisation, remettant le Sénégal à hauteur de la RD Congo dans cette rencontre tendue des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Ce but vient concrétiser une belle réaction collective des Lions, qui étaient menés 2-1 à la pause. Avec ce nouveau souffle, les hommes de Pape Bouba Thiaw relancent pleinement leur match à Kinshasa.