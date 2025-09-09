Mondial 2026 – Qualifs : le Sénégal renverse la RD Congo et s’empare de la tête du groupe B

Menés 2-0, les Lions de la Teranga ont réalisé une remontée spectaculaire pour s’imposer 3-2 à Kinshasa et prendre une option sur la qualification.

Le Sénégal a frappé un grand coup ce mardi à Kinshasa, en s’imposant face à la République démocratique du Congo (3-2), lors de la 8e journée des qualifications pour la Coupe du monde 2026. Un succès à l’arraché, forgé dans la douleur après avoir été menés de deux buts. Cette victoire permet aux Lions de s’installer seuls en tête du groupe B avec 18 points, à deux journées de la fin, reléguant les Congolais à deux longueurs.

Un début de match tonitruant… et une douche froide

Bien entré dans son match, le Sénégal affiche très tôt ses intentions. Dès la 5e minute, Nicolas Jackson manque de peu l’ouverture du score de la tête, sur un centre de Krépin Diatta. Dominateurs dans le jeu, les Lions se heurtent pourtant à l’efficacité clinique des Léopards.

Sur une transition rapide, Bakambu ouvre le score à la 25e minute d’une superbe action individuelle, conclue d’un râteau et d’une frappe imparable. La RD Congo double la mise huit minutes plus tard par Elia, au terme d’un nouveau contre parfaitement exécuté par Wissa. À 2-0, le stade des Martyrs explose, tandis que les Lions accusent le coup.

Mais l’orgueil sénégalais ne tarde pas à se manifester. À la 39e minute, Iliman Ndiaye tente sa chance après un slalom plein axe. Sa frappe heurte le poteau, mais Pape Gueye, à l’affût, réduit l’écart. Le Sénégal pousse en fin de première période, mais bute sur un excellent Bertaud. À la pause, le score est de 2-1 pour les Congolais.

La réaction d’orgueil des Lions

De retour des vestiaires, Pape Bouba Thiaw décide de conserver son onze de départ. Un choix gagnant. À la 53e minute, Sadio Mané est devancé sur un ballon en profondeur, mais Nicolas Jackson surgit et égalise d’un subtil extérieur du pied. Le match bascule. Le public congolais est silencieux, le Sénégal reprend confiance.

L’ascendant psychologique change de camp. La RD Congo fléchit physiquement, et le Sénégal appuie là où ça fait mal. Le sélectionneur sénégalais injecte du sang neuf avec les entrées de Habib Diarra, Chérif Ndiaye, Cheikh Tidiane Sabaly et Pape Matar Sarr.

Et c’est ce dernier qui délivre son équipe. À la 80e minute, sur un centre millimétré de Sabaly, le milieu de terrain de Tottenham ajuste un plat du pied parfait pour inscrire le but du 3-2. C’est son quatrième but dans ces qualifications, faisant de lui le meilleur buteur sénégalais de cette campagne.

Une victoire charnière pour les Lions

Ce succès renforce la position du Sénégal dans un groupe B très disputé, les Lions prennent une sérieuse option sur la qualification pour le Mondial 2026, en attendant les deux dernières journées.

La solidité mentale affichée à Kinshasa, dans un stade hostile, témoigne du caractère de cette équipe, qui a su se relever après une entame catastrophique. De quoi rassurer un staff parfois critiqué pour son manque de réactivité.

Le Sénégal a désormais son destin entre les mains.