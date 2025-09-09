RD Congo 2 – 1 Sénégal fin de la première mi-temps : les Lions piégés, mais Pape Gueye relance l’espoir

Surpris à deux reprises contre le cours du jeu, les Lions du Sénégal ont connu un début de match difficile face à la République démocratique du Congo. Menés 2-0, les hommes de Pape Bouba Thiaw ont réagi grâce à une belle action collective conclue par Pape Gueye, bien servi par Iliman Ndiaye, très inspiré cet après-midi à Kinshasa.

Ce but a redonné de l’allant aux Sénégalais, qui auraient même pu égaliser avant la pause, manquant de peu plusieurs occasions franches. Le score à la mi-temps : 2-1 en faveur des Léopards.

Tout reste à faire dans cette rencontre comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026.