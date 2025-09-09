Le président Bassirou Diomaye Faye reçoit l’Imam El Hadj Ousmane Fansou Bodian

Le chef de l’État a réaffirmé, à l’occasion de cette audience, son attachement au dialogue avec les autorités religieuses, garantes de la paix et de la cohésion sociale.

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu en audience El Hadj Ousmane Fansou Bodian, érudit et guide religieux, par ailleurs Imam ratib de Bignona. La rencontre s’est déroulée dans une atmosphère empreinte de cordialité et de respect mutuel.

Au cours de cet échange, l’Imam Bodian a formulé des prières pour la paix, la concorde nationale et le succès des autorités gouvernementales dans l’accomplissement de leur mission au service du peuple sénégalais. Le guide religieux a également salué les efforts du chef de l’État en faveur d’un dialogue ouvert et inclusif, gage de stabilité et d’unité.

À travers cette audience, le Président Bassirou Diomaye Faye a tenu à réaffirmer l’importance qu’il accorde à la concertation permanente avec les guides religieux. Il a souligné leur rôle central dans le maintien de la paix sociale et de l’équilibre des valeurs au sein de la Nation.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté du chef de l’État de promouvoir un climat de confiance et de collaboration avec toutes les composantes de la société, notamment les figures religieuses, considérées comme des piliers historiques de la cohésion nationale.