Societe

Le président Bassirou Diomaye Faye reçoit l’Imam El Hadj Ousmane Fansou Bodian

diatiger
By
diatiger
No Comments
2 Min Read

Le chef de l’État a réaffirmé, à l’occasion de cette audience, son attachement au dialogue avec les autorités religieuses, garantes de la paix et de la cohésion sociale.

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu en audience El Hadj Ousmane Fansou Bodian, érudit et guide religieux, par ailleurs Imam ratib de Bignona. La rencontre s’est déroulée dans une atmosphère empreinte de cordialité et de respect mutuel.

Au cours de cet échange, l’Imam Bodian a formulé des prières pour la paix, la concorde nationale et le succès des autorités gouvernementales dans l’accomplissement de leur mission au service du peuple sénégalais. Le guide religieux a également salué les efforts du chef de l’État en faveur d’un dialogue ouvert et inclusif, gage de stabilité et d’unité.

À travers cette audience, le Président Bassirou Diomaye Faye a tenu à réaffirmer l’importance qu’il accorde à la concertation permanente avec les guides religieux. Il a souligné leur rôle central dans le maintien de la paix sociale et de l’équilibre des valeurs au sein de la Nation.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté du chef de l’État de promouvoir un climat de confiance et de collaboration avec toutes les composantes de la société, notamment les figures religieuses, considérées comme des piliers historiques de la cohésion nationale.

DEPECHES

Souveraineté alimentaire et transition énergétique : le Sénégal accélère
Affaire Farba Ngom : la CNDH demande sa libération provisoire pour raisons médicales
Au terme de sa mission ministérielle, Mountaga Diao exprime sa gratitude
« Nous avons cru qu’ils allaient nous égorger » : récit d’un otage sénégalais libéré au Mali
Share This Article
Previous Article Éliminatoires Coupe du monde : le président Diomaye Faye appelle les Lions avant le match face à la RDC
Next Article RD Congo – Sénégal : Pape Gueye titularisé, Pape Matar Sarr sur le banc
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

InternationalXalima TV

Ousmane Sonko entame une visite officielle aux Émirats Arabes Unis

By
Xalima
A la UneFootball

Eliminatoires Mondial 2026 : Le Sénégal domine le Soudan (2-0) mais reste derrière la RDC

By
Xalima
CelebritesXalima TV

“ARVA” : le clip de Jahman X-press dans le top 25 mondial

By
Xalima
Xalima TV

Abass FALL MAIRE DE DAKAR : Madiambal DIAGNE ” pourquoi j’ai dit bravo à Khalifa SALL “

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

ActualitesSociete

Évasion avortée à la prison de Liberté 6 : un détenu rapidement rattrapé

ActualitesSociete

De Kaolack à Al‑Azhar : l’itinéraire d’un érudit sénégalais devenu Shaykh al‑Islām

A la UneSociete

Cheikh El Hadji Malick Sy : l’intellectuel soufi qui fit de Tivaouane la capitale spirituelle du Sénégal

ActualitesSociete

Transparence : le Sénégal se dote d’un cadre légal pour l’accès à l’information

Previous Next
A LIRE AUSSI
Football Sports

Nicolas Jackson relance les Lions dès le retour des vestiaires

Football Sports

RD Congo 2 – 1 Sénégal fin de la première mi-temps : les Lions piégés, mais Pape Gueye relance l’espoir

Football Sports

RD Congo – Sénégal : Pape Gueye titularisé, Pape Matar Sarr sur le banc

A la Une Football

Éliminatoires Coupe du monde : le président Diomaye Faye appelle les Lions avant le match face à la RDC

A la Une Football

RDC – Sénégal : Coup d’envoi à 16h, dans un stade des Martyrs en ébullition