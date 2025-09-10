Les Lions regagnent Dakar après leur succès à Kinshasa, sous protection renforcée

Au lendemain de leur spectaculaire victoire 3-2 face aux Léopards de la RDC au stade des Martyrs de Kinshasa, les Lions du Sénégal ont regagné Dakar mardi soir à bord d’un vol spécial affrété par l’État. Le voyage retour s’est déroulé sous haute sécurité, rapportent plusieurs sources médiatiques, dont le journal Les Échos.

Les autorités congolaises avaient déployé un important dispositif de sécurité pour encadrer le départ de la délégation sénégalaise. Selon les informations disponibles, des centaines de militaires et de policiers ont été mobilisés pour escorter les joueurs depuis leur hôtel jusqu’à l’aéroport international de Kinshasa, afin d’éviter tout incident.

La prudence des autorités s’explique par la tension qui a entouré cette rencontre décisive dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. La défaite de la RDC à domicile a été vécue avec amertume par une partie du public, et le contexte sécuritaire imposait des mesures exceptionnelles.

Par ailleurs, certains cadres de l’équipe, évoluant dans le championnat saoudien, ont voyagé séparément. Il s’agit de Sadio Mané, Édouard Mendy et Kalidou Koulibaly, qui ont chacun quitté Kinshasa à bord de jets privés, probablement pour regagner directement leur club en Arabie Saoudite.

Avec cette victoire, les Lions prennent la tête du groupe B des éliminatoires, à deux journées de la fin. Un retour triomphal à Dakar, sous escorte renforcée, pour une équipe qui continue de tracer son chemin vers une quatrième participation à la Coupe du monde.