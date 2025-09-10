ActualitesFootballSports

Les Lions regagnent Dakar après leur succès à Kinshasa, sous protection renforcée

diatiger
By
diatiger
No Comments
2 Min Read

Au lendemain de leur spectaculaire victoire 3-2 face aux Léopards de la RDC au stade des Martyrs de Kinshasa, les Lions du Sénégal ont regagné Dakar mardi soir à bord d’un vol spécial affrété par l’État. Le voyage retour s’est déroulé sous haute sécurité, rapportent plusieurs sources médiatiques, dont le journal Les Échos.

Les autorités congolaises avaient déployé un important dispositif de sécurité pour encadrer le départ de la délégation sénégalaise. Selon les informations disponibles, des centaines de militaires et de policiers ont été mobilisés pour escorter les joueurs depuis leur hôtel jusqu’à l’aéroport international de Kinshasa, afin d’éviter tout incident.

La prudence des autorités s’explique par la tension qui a entouré cette rencontre décisive dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. La défaite de la RDC à domicile a été vécue avec amertume par une partie du public, et le contexte sécuritaire imposait des mesures exceptionnelles.

Par ailleurs, certains cadres de l’équipe, évoluant dans le championnat saoudien, ont voyagé séparément. Il s’agit de Sadio Mané, Édouard Mendy et Kalidou Koulibaly, qui ont chacun quitté Kinshasa à bord de jets privés, probablement pour regagner directement leur club en Arabie Saoudite.

Avec cette victoire, les Lions prennent la tête du groupe B des éliminatoires, à deux journées de la fin. Un retour triomphal à Dakar, sous escorte renforcée, pour une équipe qui continue de tracer son chemin vers une quatrième participation à la Coupe du monde.

DEPECHES

Climat : Macky Sall appelle à un financement accru pour l’adaptation de l’Afrique
Dakar : la passation de service entre Ngoné Mbengue et Abass Fall prend des allures d’événement public
Sonatel : Brelotte Bâ procède à une série de nominations stratégiques un mois après sa prise de fonction
Le Chef de l’État reçoit la PDG de Woodside Energy pour faire le point sur le projet Sangomar
Share This Article
Previous Article Climat : Macky Sall appelle à un financement accru pour l’adaptation de l’Afrique
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

InternationalXalima TV

Ousmane Sonko entame une visite officielle aux Émirats Arabes Unis

By
Xalima
A la UneFootball

Eliminatoires Mondial 2026 : Le Sénégal domine le Soudan (2-0) mais reste derrière la RDC

By
Xalima
CelebritesXalima TV

“ARVA” : le clip de Jahman X-press dans le top 25 mondial

By
Xalima
Xalima TV

Abass FALL MAIRE DE DAKAR : Madiambal DIAGNE ” pourquoi j’ai dit bravo à Khalifa SALL “

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Actualites

Pluies au Sénégal : Dakar épargnée grâce aux ouvrages de drainage, des inondations signalées à Touba

Actualites

Frappes israéliennes à Doha : le Sénégal exprime sa “vive préoccupation” et condamne une violation du droit international

A la UneActualites

Victoire renversante des Lions à Kinshasa : la presse sénégalaise célèbre un tournant dans la course au Mondial

A la UneFootball

Mondial 2026 – Qualifs : le Sénégal renverse la RD Congo et s’empare de la tête du groupe B

Previous Next
A LIRE AUSSI
Actualites Football

Les Lions regagnent Dakar après leur succès à Kinshasa, sous protection renforcée

A la Une Football

Mondial 2026 – Qualifs : le Sénégal renverse la RD Congo et s’empare de la tête du groupe B

Football Sports

Nicolas Jackson relance les Lions dès le retour des vestiaires

Football Sports

RD Congo 2 – 1 Sénégal fin de la première mi-temps : les Lions piégés, mais Pape Gueye relance l’espoir

Football Sports

RD Congo – Sénégal : Pape Gueye titularisé, Pape Matar Sarr sur le banc