Climat : Macky Sall appelle à un financement accru pour l’adaptation de l’Afrique

À l’occasion du 2e Sommet africain sur le climat, tenu du 8 au 10 septembre 2025, l’ancien président sénégalais Macky Sall a lancé un appel à la mobilisation des financements internationaux en faveur des projets d’adaptation de l’Afrique face aux effets du changement climatique.

Dans un message publié sur sa page Facebook, Macky Sall a rappelé que le continent africain, bien que peu responsable des émissions globales de gaz à effet de serre, reste l’une des régions les plus vulnérables aux dérèglements climatiques. Il a souligné que l’Afrique ne pouvait « à elle seule faire face aux effets d’un état d’urgence environnemental mondial qu’elle n’a pas créé ».

L’ancien chef de l’État sénégalais, qui s’était déjà engagé sur ces questions lors de son mandat à la présidence de l’Union africaine en 2022, a insisté sur l’urgence de respecter les engagements financiers internationaux pris dans le cadre de l’Accord de Paris et des différentes conférences des Nations unies sur le climat.

« J’ai souligné l’importance de mobiliser les ressources convenues pour le financement adéquat des initiatives et projets d’adaptation au changement climatique », a-t-il écrit, évoquant notamment les besoins des pays africains pour renforcer leurs systèmes agricoles, de gestion de l’eau, d’énergie durable et d’infrastructures résilientes.

Le Sommet africain sur le climat, accueilli cette année à Nairobi, a réuni chefs d’État, représentants d’organisations internationales, bailleurs de fonds et acteurs de la société civile. L’objectif central était de redéfinir les priorités climatiques du continent, tout en préparant une position commune en amont de la COP30 prévue à Belém, au Brésil, en novembre prochain.

Plusieurs voix, à l’instar de Macky Sall, ont dénoncé le déséquilibre persistant entre les financements dédiés à l’atténuation des effets du changement climatique et ceux alloués à l’adaptation, alors que cette dernière est cruciale pour les pays africains confrontés à des sécheresses prolongées, à la montée du niveau des mers ou encore à la dégradation des terres.

Macky Sall, qui reste une figure influente sur la scène politique africaine, continue ainsi de porter un plaidoyer en faveur d’une justice climatique, réclamant un traitement équitable pour le continent africain dans les négociations internationales.