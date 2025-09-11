La DER/FJ porte plainte pour diffamation contre une militante de Pastef

Une polémique secoue la sphère politico-médiatique sénégalaise depuis les déclarations d’Adama Diop, militante du parti Pastef à Touba, sur un supposé financement de la Délégation générale à l’Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ).

Lors d’une intervention sur un plateau télévisé, Mme Diop a affirmé avoir été informée de l’octroi d’un financement de trois millions de francs CFA par la DER/FJ, avant que celui-ci ne lui soit finalement retiré. Elle a déclaré avoir reçu une confirmation « officielle » de cette aide financière et cité le coordonnateur départemental de Pastef à Mbacké, Cheikh Thioro Mbacké, comme témoin des faits.

Ces allégations n’ont pas tardé à susciter la réaction de la Délégation générale. Dans un communiqué, la Déléguée générale, Aïda Mbodj, a qualifié les propos d’Adama Diop de « graves et mensongers », annonçant dans la foulée le dépôt d’une plainte pour diffamation auprès de la division de la cybersécurité.

La militante de Pastef a depuis publié une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle elle revient sur ses déclarations initiales. Elle y présente ses excuses à Cheikh Thioro Mbacké pour l’avoir cité sans son accord et adresse un message d’apaisement à ses camarades de parti, tout en cherchant à nuancer ses propos.

Cette affaire intervient dans un climat politique tendu, où les accusations publiques — fondées ou non — circulent rapidement sur les réseaux sociaux et les médias, parfois sans vérification préalable. Elle soulève une nouvelle fois la question de la responsabilité individuelle dans la diffusion de l’information, mais aussi celle de la protection des institutions publiques contre les déclarations potentiellement diffamatoires.