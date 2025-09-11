Societe

La DER/FJ porte plainte pour diffamation contre une militante de Pastef

diatiger
By
diatiger
No Comments
2 Min Read

Une polémique secoue la sphère politico-médiatique sénégalaise depuis les déclarations d’Adama Diop, militante du parti Pastef à Touba, sur un supposé financement de la Délégation générale à l’Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ).

Lors d’une intervention sur un plateau télévisé, Mme Diop a affirmé avoir été informée de l’octroi d’un financement de trois millions de francs CFA par la DER/FJ, avant que celui-ci ne lui soit finalement retiré. Elle a déclaré avoir reçu une confirmation « officielle » de cette aide financière et cité le coordonnateur départemental de Pastef à Mbacké, Cheikh Thioro Mbacké, comme témoin des faits.

Ces allégations n’ont pas tardé à susciter la réaction de la Délégation générale. Dans un communiqué, la Déléguée générale, Aïda Mbodj, a qualifié les propos d’Adama Diop de « graves et mensongers », annonçant dans la foulée le dépôt d’une plainte pour diffamation auprès de la division de la cybersécurité.

La militante de Pastef a depuis publié une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle elle revient sur ses déclarations initiales. Elle y présente ses excuses à Cheikh Thioro Mbacké pour l’avoir cité sans son accord et adresse un message d’apaisement à ses camarades de parti, tout en cherchant à nuancer ses propos.

Cette affaire intervient dans un climat politique tendu, où les accusations publiques — fondées ou non — circulent rapidement sur les réseaux sociaux et les médias, parfois sans vérification préalable. Elle soulève une nouvelle fois la question de la responsabilité individuelle dans la diffusion de l’information, mais aussi celle de la protection des institutions publiques contre les déclarations potentiellement diffamatoires.

DEPECHES

Linguère : un guichet Wave attaqué, 20 millions de francs CFA emportés
Souveraineté alimentaire et transition énergétique : le Sénégal accélère
Le président Bassirou Diomaye Faye reçoit l’Imam El Hadj Ousmane Fansou Bodian
Affaire Farba Ngom : la CNDH demande sa libération provisoire pour raisons médicales
Share This Article
Previous Article Agriculture, fiscalité et infrastructures : l’État ajuste ses priorités
Next Article L’agriculture comme moteur d’insertion : DER et ANIDA en synergie
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

InternationalXalima TV

Ousmane Sonko entame une visite officielle aux Émirats Arabes Unis

By
Xalima
A la UneFootball

Eliminatoires Mondial 2026 : Le Sénégal domine le Soudan (2-0) mais reste derrière la RDC

By
Xalima
CelebritesXalima TV

“ARVA” : le clip de Jahman X-press dans le top 25 mondial

By
Xalima
Xalima TV

Abass FALL MAIRE DE DAKAR : Madiambal DIAGNE ” pourquoi j’ai dit bravo à Khalifa SALL “

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

PolitiqueSociete

Au terme de sa mission ministérielle, Mountaga Diao exprime sa gratitude

Societe

« Nous avons cru qu’ils allaient nous égorger » : récit d’un otage sénégalais libéré au Mali

ActualitesSociete

Évasion avortée à la prison de Liberté 6 : un détenu rapidement rattrapé

ActualitesSociete

De Kaolack à Al‑Azhar : l’itinéraire d’un érudit sénégalais devenu Shaykh al‑Islām

Previous Next
A LIRE AUSSI
Actualites Football

Les Lions regagnent Dakar après leur succès à Kinshasa, sous protection renforcée

A la Une Football

Mondial 2026 – Qualifs : le Sénégal renverse la RD Congo et s’empare de la tête du groupe B

Football Sports

Nicolas Jackson relance les Lions dès le retour des vestiaires

Football Sports

RD Congo 2 – 1 Sénégal fin de la première mi-temps : les Lions piégés, mais Pape Gueye relance l’espoir

Football Sports

RD Congo – Sénégal : Pape Gueye titularisé, Pape Matar Sarr sur le banc