Crise électorale dans la lutte : Gris Bordeaux salue la décision du ministère

Le climat de tension qui planait sur le processus de mise en place de la Fédération Sénégalaise de Lutte (FSL) a poussé les autorités à agir. Le Ministère des Sports, à travers sa Direction des Sports, a décidé de suspendre le chronogramme électoral menant à la création de la fédération. Une décision prise « pour assurer la transparence et la légitimité du processus », selon une correspondance adressée au président du Comité national de gestion de la lutte (CNG), Malick Ngom.

Cette mesure intervient après une série de plaintes émanant de plusieurs acteurs de la lutte, qui dénonçaient une opacité dans la composition de la liste électorale et un manque d’inclusivité dans l’organisation de l’Assemblée générale élective. La contestation la plus audible est venue de l’Association nationale des Lutteurs en Activité, dirigée par le célèbre lutteur Gris Bordeaux.

Dans une déclaration partagée sur les réseaux sociaux, ce dernier s’est félicité de la décision ministérielle :

« Nous saluons la décision des autorités (…) C’est un choix responsable, qui garantit la transparence et l’impartialité », a-t-il affirmé.

Gris Bordeaux a également lancé un appel à l’unité et au dialogue, en invitant les lutteurs à rester mobilisés pour bâtir une fédération plus inclusive :

La lutte est un patrimoine du peuple sénégalais, un symbole de culture, de paix et d’unité. Nous devons œuvrer ensemble à sa préservation. »

L’Association des Lutteurs en Activité a annoncé son intention de rencontrer dans les plus brefs délais le président du CNG afin de renforcer les échanges et favoriser un climat de confiance. L’objectif est clair : réorganiser le processus électoral sur des bases consensuelles et transparentes.

Cette suspension, largement saluée par les acteurs de l’arène, pourrait bien marquer le début d’un nouveau tournant institutionnel pour la lutte sénégalaise, sport roi aux fortes retombées sociales et culturelles.

