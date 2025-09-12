Diaspora

Rencontre avec les autorités de la ville de Bruxelles en perspective du Forum des Territoires prévu du 1er au 5 octobre

A quelques jours de l’ouverture du Forum des Territoires belges, luxembourgeois et sénégalais, prévu à Bruxelles du 1er au 5 octobre, une rencontre stratégique s’est tenue avec la Ville de Bruxelles. M. David Weymans, Président du CPAS, a accueilli la délégation en présence de l’Honorable Samba Diouf, député de la Diaspora zone ENOC.

Étaient également présents M. Orphée Kinss, président de l’association Jeux d’Eden Asbl et initiateur de l’événement, ainsi que des membres du comité d’organisation. Cette rencontre a permis de consolider les bases de la coopération entre les différents partenaires et de préparer les échanges qui auront lieu durant le Forum.

L’événement, qui réunira des acteurs institutionnels, économiques et associatifs, vise à renforcer les liens entre le Sénégal, la Belgique et le Luxembourg. Les discussions ont porté sur les priorités sociales, économiques et culturelles communes. Les organisateurs se disent confiants quant au succès de cette édition. Le Forum s’annonce comme un moment fort de dialogue et de partenariat et permettra de valoriser les initiatives locales et de favoriser des projets concrets. Une dynamique porteuse d’espoir pour les territoires belges et sénégalaises et leurs diasporas.

Previous Article Crise électorale dans la lutte : Gris Bordeaux salue la décision du ministère
