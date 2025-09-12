LutteSports

Suspension du processus électoral à la Fédération Sénégalaise de Lutte : le ministère intervient pour apaiser les tensions

Le processus d’installation de la Fédération Sénégalaise de Lutte (FSL) connaît un nouveau coup d’arrêt, suite aux vives contestations émises par l’Association des Lutteurs en Activité et plusieurs autres acteurs du milieu.

La Direction des Sports (DGS), organe technique du ministère des Sports, a annoncé la suspension du chronogramme électoral initialement prévu pour l’Assemblée générale constitutive de la FSL. Une décision officielle communiquée dans une correspondance adressée au président du Comité national de gestion de la lutte (CNG), Malick Ngom.

La DGS justifie sa décision par la nécessité de « garantir la transparence et la légitimité du contrôle » du processus. Au cœur de la polémique : la liste provisoire des associations habilitées à voter, jugée incomplète et contestée par plusieurs parties prenantes.

Pour apaiser les tensions et rétablir la confiance, le ministère a annoncé une série de mesures correctives, parmi lesquelles :

  • La vérification rigoureuse des affiliations des associations, en partenariat avec les comités régionaux de lutte ;
  • La mise en place d’une commission électorale autonome, chargée de superviser l’ensemble du processus électoral, de manière indépendante.

Ces ajustements visent à garantir l’inclusivité et l’équité du futur scrutin, dans un contexte où la transition vers une Fédération autonome constitue une étape décisive pour l’avenir de la lutte sénégalaise.

