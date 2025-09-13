Ballon d’Or 2025 : fin de mission pour Didier Drogba et Sandy Heribert

Didier Drogba ne présentera pas la cérémonie du Ballon d’Or 2025. L’ancien attaquant international ivoirien, qui occupait ce rôle depuis 2019 aux côtés de la journaliste Sandy Heribert, ne sera pas au Théâtre du Châtelet, à Paris, le 22 septembre prochain, pour remettre le trophée le plus convoité du football mondial.

Le duo formé depuis six ans par l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille et la journaliste française a été remplacé pour cette nouvelle édition. La présentation de la cérémonie sera désormais assurée par la légende néerlandaise Ruud Gullit, ancien Ballon d’Or lui-même (1987), et la journaliste sportive britannique Kate Scott, connue pour ses interventions sur les grandes antennes sportives anglo-saxonnes.

Ce changement marque la fin d’un cycle pour Drogba, qui avait su, depuis 2019, imposer un style à la fois solennel et chaleureux à la tête de la cérémonie, tout en contribuant à renforcer le lien entre les anciennes gloires du football et la nouvelle génération de stars.

La nouvelle équipe aura la tâche de perpétuer le prestige de l’événement, qui reste l’un des moments les plus attendus de la saison footballistique.