Actualité au Sénégal : justice, politique et société en ébullition

a scène politique sénégalaise est dominée ce week-end par l’actualité judiciaire, notamment autour du député Farba Ngom. Incarcéré pour des faits présumés de blanchiment de capitaux, l’ancien proche du président Macky Sall est maintenu en détention malgré son état de santé jugé critique par ses avocats. Ceux-ci ont produit une contre-expertise attestant de l’incompatibilité entre sa santé et les conditions carcérales, mais les juges ont rejeté sa demande de mise en liberté provisoire, faute de garanties suffisantes en matière de remboursement ou de contestation sérieuse des accusations.

En parallèle, le chanteur Wally Seck annonce la suspension de ses activités artistiques, dénonçant un acharnement contre sa personne dans une affaire liée à l’acquisition présumée frauduleuse d’un véhicule. Il assure cependant être prêt à répondre à toute convocation judiciaire.

Le Parti socialiste traverse une crise interne. Des militants ont déposé plainte contre la secrétaire générale par intérim, Aminata Mbengue, qu’ils tiennent responsable des tensions actuelles. Un comité de sages appelle à une relance de la formation historique à travers un message d’alerte et d’espoir.

Sur le plan institutionnel, le président de l’Assemblée nationale, Malick Ndiaye, attire l’attention par une présence médiatique et religieuse marquée, suscitant des interrogations sur sa stratégie et ses ambitions politiques.

Concernant les inondations à Kaolack et Touba, le président Bassirou Diomaye Faye a pris une décision radicale : la destruction de nombreuses habitations situées dans des zones inondables, avec relogement des populations concernées. Une mesure jugée courageuse par le journal EnQuête, qui y voit un tournant décisif dans la gestion des catastrophes naturelles.

Enfin, Le Soleil donne la parole à Boubacar Boris Diop, écrivain sénégalais, qui revient sur son parcours et partage sa vision de la littérature. Il insiste sur l’importance de traiter chaque événement historique majeur dans sa singularité, évoquant notamment le génocide rwandais, thème central de ses recherches.