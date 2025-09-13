Le ministre de l’Éducation reçoit le coach des Lions du Sénégal, Pape Thiaw

Le ministre de l’Éducation nationale, Monsieur Guirassy, a reçu le sélectionneur de l’équipe nationale de football du Sénégal, Pape Thiaw, dans le cadre d’une rencontre axée sur la promotion du sport scolaire et l’inspiration de la jeunesse.

Les discussions ont porté sur la nécessité de créer un cadre d’échange entre les élèves et leurs idoles sportives. Pour le ministre, les sportifs constituent de véritables modèles pour la jeunesse : « Par leurs efforts et leurs réussites, ils exercent une grande influence sur nos enfants et nos élèves, qui les considèrent comme des références », a-t-il souligné.

M. Guirassy a par ailleurs établi un parallèle entre le rôle d’un entraîneur et celui d’un enseignant : « Comme dans une salle de classe, le coach accompagne, guide, inspire et pousse ses ‘élèves’ à donner le meilleur d’eux-mêmes pour atteindre l’excellence. »

À travers son style de management, Pape Thiaw illustre parfaitement cette vision éducative et sportive, a indiqué le ministre, convaincu que le coach des Lions « ira très loin et fera briller notre nation ».

En conclusion, le ministre a souhaité plein succès à Pape Thiaw et à l’équipe nationale pour les prochaines compétitions, tout en réaffirmant l’engagement de son département à renforcer le lien entre l’éducation et le sport pour former des citoyens épanouis et accomplis.