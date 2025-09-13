Actualites

Le ministre de l’Éducation reçoit le coach des Lions du Sénégal, Pape Thiaw

Xalima
By
Xalima
ByXalima
Follow:
No Comments
2 Min Read

Le ministre de l’Éducation nationale, Monsieur Guirassy, a reçu le sélectionneur de l’équipe nationale de football du Sénégal, Pape Thiaw, dans le cadre d’une rencontre axée sur la promotion du sport scolaire et l’inspiration de la jeunesse.

Les discussions ont porté sur la nécessité de créer un cadre d’échange entre les élèves et leurs idoles sportives. Pour le ministre, les sportifs constituent de véritables modèles pour la jeunesse : « Par leurs efforts et leurs réussites, ils exercent une grande influence sur nos enfants et nos élèves, qui les considèrent comme des références », a-t-il souligné.

M. Guirassy a par ailleurs établi un parallèle entre le rôle d’un entraîneur et celui d’un enseignant : « Comme dans une salle de classe, le coach accompagne, guide, inspire et pousse ses ‘élèves’ à donner le meilleur d’eux-mêmes pour atteindre l’excellence. »

À travers son style de management, Pape Thiaw illustre parfaitement cette vision éducative et sportive, a indiqué le ministre, convaincu que le coach des Lions « ira très loin et fera briller notre nation ».

En conclusion, le ministre a souhaité plein succès à Pape Thiaw et à l’équipe nationale pour les prochaines compétitions, tout en réaffirmant l’engagement de son département à renforcer le lien entre l’éducation et le sport pour former des citoyens épanouis et accomplis.

DEPECHES

Visa accordé aux agents de la Senelec : une bataille gagnée, mais le problème demeure
Le Sénégal déploie un nouveau contingent en République centrafricaine
Le Président de la République et le Premier ministre rendent hommage à Serigne Ahmadou Mokhtar Mbacké
Entretien au sommet entre le chef de l’État et le président de la Commission de l’UEMOA
Share This Article
Previous Article Le Sénégal déploie un nouveau contingent en République centrafricaine
Next Article Visa accordé aux agents de la Senelec : une bataille gagnée, mais le problème demeure
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneCelebrites

Wally Seck annonce une pause de carrière jusqu’à nouvel ordre

By
Xalima
PolitiqueXalima TV

Ousmane Sonko accueilli à Milan pour présenter le Plan de redressement économique et social

By
diatiger
InternationalXalima TV

Ousmane Sonko entame une visite officielle aux Émirats Arabes Unis

By
Xalima
A la UneFootball

Eliminatoires Mondial 2026 : Le Sénégal domine le Soudan (2-0) mais reste derrière la RDC

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la UneActualites

Assemblée nationale : Ouverture de la 2e session extraordinaire axée sur les grandes réformes économiques

Actualites

Farba Ngom reste en détention : le juge refuse la liberté pour raison médicale

A la UneActualites

Revue de presse du vendredi 12 septembre 2025 : Entre ambitions économiques, doutes diplomatiques et tensions politiques

A la UneActualites

Ousmane Sonko scelle une nouvelle étape de la coopération portuaire avec DP World

Previous Next
A LIRE AUSSI
Celebrites Football

Ballon d’Or 2025 : fin de mission pour Didier Drogba et Sandy Heribert

Sports

Assemblée générale élective de l’ANPS : Abdoulaye Thiam en roue libre !

Lutte Sports

Crise électorale dans la lutte : Gris Bordeaux salue la décision du ministère

Lutte Sports

Suspension du processus électoral à la Fédération Sénégalaise de Lutte : le ministère intervient pour apaiser les tensions

Football Sports

Nicholas Jackson au Bayern : Kompany confiant, le joueur enthousiaste pour ses débuts