Ousmane Sonko accueilli à Milan pour présenter le Plan de redressement économique et social

Le Premier ministre Ousmane Sonko est arrivé ce vendredi à Milan, où il a été chaleureusement accueilli par la communauté sénégalaise locale. Cette visite s’inscrit dans le cadre d’une tournée européenne visant à renforcer les liens avec la diaspora et à présenter les grandes orientations économiques du gouvernement.

Ce samedi, le chef du gouvernement présentera à la diaspora sénégalaise le Plan de redressement économique et social (PRES), un programme ambitieux destiné à relancer l’économie nationale et à favoriser la cohésion sociale.

Le Premier ministre devrait détailler les mesures prioritaires du plan, ainsi que les perspectives de croissance et d’emploi envisagées pour les années à venir. Ce rendez-vous constitue une occasion pour la communauté sénégalaise à l’étranger de s’informer et de contribuer au développement du pays.