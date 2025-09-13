Accusations persistantes : Waly Seck demande à être entendu par la justice

Le chanteur Waly Seck a annoncé ce vendredi la suspension de sa carrière musicale, en réaction aux accusations récurrentes qui circulent sur les réseaux sociaux et dans certains médias, le liant à Amadou Sall, fils de l’ancien président Macky Sall, dans une affaire encore floue.

Dans une déclaration publique, l’artiste a exprimé sa lassitude face à la pression qu’il subit depuis plusieurs semaines. « Je suis épuisé. Je ne supporte plus cette pression », a-t-il confié, ajoutant qu’il souhaitait désormais se mettre entièrement à la disposition de la justice.

« Je demande à être convoqué par la justice afin que toute la lumière soit faite sur cette affaire », a-t-il déclaré, appelant à une clarification rapide des faits afin de préserver son honneur et sa dignité.

Waly Seck, l’une des figures majeures de la scène musicale sénégalaise, n’a donné aucun détail sur la durée de cette suspension, mais a laissé entendre qu’il ne reprendrait pas ses activités tant que son nom ne serait pas définitivement lavé.

Jusqu’ici, aucune information officielle n’a été communiquée par les autorités judiciaires concernant une procédure en cours impliquant l’artiste. Toutefois, cette prise de position publique marque un tournant dans une affaire qui suscite de nombreuses spéculations dans l’opinion.