Lutte contre les inondations : le ministre de l’Assainissement en mission de suivi à Ziguinchor

Le ministre sénégalais de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye, a effectué samedi une tournée dans la région de Ziguinchor, notamment dans les départements de Bignona et Ziguinchor, afin d’évaluer l’état d’avancement des projets d’assainissement et de lutte contre les inondations.

Première étape : la commune de Tenghory, où le ministre a visité les travaux de stabilisation et de sécurisation du canal principal. « Ces travaux ont été exécutés dans de très bonnes conditions, et les résultats sont visibles », a-t-il déclaré à la presse.

Selon les autorités locales, les aménagements réalisés par le génie militaire ont permis de réduire considérablement l’impact des dernières pluies. « Cette année, pas de dégâts », a indiqué Souleymane Goudiaby, président du comité départemental de Bignona. Le maire de Tenghory, Sidy Badji, a également salué les efforts en cours, qualifiant le canal de « priorité absolue » pour la commune.

Le ministre a annoncé la mise en place prochaine d’un bureau d’études pour planifier la construction de canaux réguliers et pérennes, afin de renforcer la résilience de la zone face aux aléas climatiques.

À Ziguinchor, la délégation ministérielle a visité le chantier du canal Alwar – Kadialan – Djibok, infrastructure stratégique pour la protection de plusieurs quartiers contre les inondations. Sur place, Dr Dièye a échangé avec les équipes techniques et les populations, qui ont salué l’engagement du ministère dans la réduction durable de leur vulnérabilité.

La tournée s’est clôturée par une visite sur le site de la station d’épuration de Ziguinchor. Bien que les travaux y progressent, le ministre a dénoncé des retards « inacceptables » et a exhorté les entreprises en charge à accélérer les délais de livraison.

Enfin, une cérémonie officielle a marqué la réception d’un lot de matériels de pompage destinés à renforcer les capacités d’intervention locale, dans le cadre de la stratégie de prévention menée par la DPGI (Direction de la Prévention et de la Gestion des Inondations) et l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS).