Actualites

Lutte contre les inondations : le ministre de l’Assainissement en mission de suivi à Ziguinchor

diatiger
By
diatiger
No Comments
3 Min Read

Le ministre sénégalais de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye, a effectué samedi une tournée dans la région de Ziguinchor, notamment dans les départements de Bignona et Ziguinchor, afin d’évaluer l’état d’avancement des projets d’assainissement et de lutte contre les inondations.

Première étape : la commune de Tenghory, où le ministre a visité les travaux de stabilisation et de sécurisation du canal principal. « Ces travaux ont été exécutés dans de très bonnes conditions, et les résultats sont visibles », a-t-il déclaré à la presse.

Selon les autorités locales, les aménagements réalisés par le génie militaire ont permis de réduire considérablement l’impact des dernières pluies. « Cette année, pas de dégâts », a indiqué Souleymane Goudiaby, président du comité départemental de Bignona. Le maire de Tenghory, Sidy Badji, a également salué les efforts en cours, qualifiant le canal de « priorité absolue » pour la commune.

Le ministre a annoncé la mise en place prochaine d’un bureau d’études pour planifier la construction de canaux réguliers et pérennes, afin de renforcer la résilience de la zone face aux aléas climatiques.

À Ziguinchor, la délégation ministérielle a visité le chantier du canal Alwar – Kadialan – Djibok, infrastructure stratégique pour la protection de plusieurs quartiers contre les inondations. Sur place, Dr Dièye a échangé avec les équipes techniques et les populations, qui ont salué l’engagement du ministère dans la réduction durable de leur vulnérabilité.

DEPECHES

Soutien à l’économie locale : la DER/FJ mise sur l’entrepreneuriat solidaire
Dethié Fall prend la main sur les infrastructures publiques
énégal : Passation de service au ministère de l’Intérieur entre le général Tine et Me Bamba Cissé
Braima Camara remercie le Sénégal et appelle à une coopération renforcée

La tournée s’est clôturée par une visite sur le site de la station d’épuration de Ziguinchor. Bien que les travaux y progressent, le ministre a dénoncé des retards « inacceptables » et a exhorté les entreprises en charge à accélérer les délais de livraison.

Enfin, une cérémonie officielle a marqué la réception d’un lot de matériels de pompage destinés à renforcer les capacités d’intervention locale, dans le cadre de la stratégie de prévention menée par la DPGI (Direction de la Prévention et de la Gestion des Inondations) et l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS).

Share This Article
Previous Article Braima Camara remercie le Sénégal et appelle à une coopération renforcée
Next Article énégal : Passation de service au ministère de l’Intérieur entre le général Tine et Me Bamba Cissé
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneDiaspora

Ousmane Sonko appelle la diaspora à s’engager dans le plan de relance

By
Xalima
DiasporaXalima TV

Redressement national : Ousmane Sonko sollicite un délai de trois ans

By
Xalima
A la UneXalima TV

Sonko : « Notre démarche n’est pas guidée par la vengeance, mais par la volonté de rendre justice »

By
Xalima
A la UneXalima TV

Sortie musclée de Wally Seck – lien avec Amadou Sall : Très Graves révélations de S.Saliou Guèye

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la UneActualites

Affaire judiciaire : Aliou Sall au cœur d’une nouvelle offensive du Parquet financier

Actualites

Incident à la Maison d’Arrêt et de Correction de Thiès : la Direction de l’Administration pénitentiaire apporte des précisions

Actualites

Actualité au Sénégal : justice, politique et société en ébullition

Actualites

Visa accordé aux agents de la Senelec : une bataille gagnée, mais le problème demeure

Previous Next
A LIRE AUSSI
Celebrites Football

Ballon d’Or 2025 : fin de mission pour Didier Drogba et Sandy Heribert

Sports

Assemblée générale élective de l’ANPS : Abdoulaye Thiam en roue libre !

Lutte Sports

Crise électorale dans la lutte : Gris Bordeaux salue la décision du ministère

Lutte Sports

Suspension du processus électoral à la Fédération Sénégalaise de Lutte : le ministère intervient pour apaiser les tensions

Football Sports

Nicholas Jackson au Bayern : Kompany confiant, le joueur enthousiaste pour ses débuts